La navarra Eunate Arraiza, protagonista en la web oficial de la UEFA

La navarra Eunate Arraiza, jugadora del Athletic Club con discapacidad auditiva, sueña con participar en el próximo Mundial de Francia 2019, según confiesa a la página web de la UEFA en un entrevista enmarcada en la campaña #EqualGame.

Dentro de esa campaña, la UEFA entrevista cada mes a una persona de sus 55 federaciones que es "ejemplo de cómo el fútbol promueve la inclusión, la accesibilidad y la diversidad" y de la que "su historia ejemplifica cómo la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la etnia y la clase social no son un impedimento para jugar o disfrutar del fútbol".

"Sufro una sordera completa en mi oído izquierdo, porque ahí es donde tengo una menor audición residual", explica una Eunate que recordó que, "cuando tenía en torno a dos años", sus "padres se dieron cuenta de que algo no iba bien". "Intentaban llamarme y nunca respondía a sus llamadas. Luego los médicos confirmaron que tenía una discapacidad auditiva", explicó.

Eunate (03-06-1991; Biurrun) achaca su afición al fútbol a su "padre más que cualquier otra persona": "Él solía jugar y lo inculcó en mí. Siempre he tenido un balón desde pequeña y lo llevaba a cualquier lugar. En casa, fuera de casa o en el parque con mis amigos", rememoró.

Ya como futbolista de elite jugó en el Lagunak y fichó por el Athletic, con el que conquistó el título de Liga 2015-2016. "Fue hermoso y único. Recuerdo el último partido, cuando sonó el pitido final, lo primero que hice fue llorar de emoción", se acordó de uno de los mejores momentos de su carrera.

También recordó lo feliz que le hizo la celebración: "Recuerdo a todas las personas con bufandas, banderas y sombreros pidiendo fotos y autógrafos. Desfilamos la copa en un autobús abierto. Fue increíble.... ¡se me puso la piel de gallina!", apuntó.

Un éxito que conllevó otro también emocionante, el de participar en la liga de Campeones femenina, en la que no tuvieron "suerte" porque cayeron "en la primera ronda". "Pero fue una experiencia. Me gustaría volver a disputar la competición", deseó.

El siguiente paso en su carrera fue ser convocada por la selección española, algo que "la verdad es que no esperaba" y que ocurrió estando jugando con su equipo "en Madrid".

"Cuando el partido terminó, el seleccionador nacional estaba hablando con mi entrenador, y ellos hablaban un poco de mí. Sobre mí y la selección nacional, y sobre si estaba lista. Yo estaba encantada. Lo sentí como una recompensa", aseguró.

La jugadora navarra se acordó de la emoción de su primer partido con la Roja: "Llevar los colores de tu país y escuchar el himno nacional te enorgullece. Estás representando a tu país al más alto nivel, has llegado hasta aquí ...".

Y ahora ya su "sueño a largo plazo es ser convocada para el Mundial" de 2019, que se disputará en Francia del 7 de junio al 7 de julio.

Eunate se ve "un modelo a seguir en términos de superar obstáculos", pero también "una persona normal" orgullosa de "poder ser una inspiración para la gente".

"Estoy muy orgullosa de ser un ejemplo para algunas personas que han superado obstáculos y me gusta saber que he sido una figura importante para ellos. Pero no quiero que se me vaya la cabeza. Lo único que me pasa es que tengo problemas para oír. Creo que mi vida es normal. Estudio, juego al fútbol, trabajo", aseguró una Eunate que a otras personas con discapacidad les diría que "no se tienen que sentir solos" y que "nunca deben parar de trabajar".

"Si les gusta algún deporte en particular, deben dedicarle tiempo. Si te gusta algo, debes darlo todo por ello. Y con trabajo duro, sacrificio y esfuerzo, antes o después, siempre vas a tener una recompensa", resumió su manera de encarar la vida a pesar de su discapacidad auditiva.

