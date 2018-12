Un dudoso penalti echa por tierra un buen trabajo

17/12/2018 a las 06:00

El filial del Real Oviedo cortó la racha del Izarra, que llegaba a El Requexón tras cinco partidos invicto -con un triunfo y cuatro empates-. Los de Rodrigo Hernando compitieron a un buen nivel ante un conjunto asturiano con aspiraciones, pero terminaron cediendo en la recta final del choque.

El inicio del partido fue frenético. A los 40 segundos llegó el primer gol local, tras una jugada de Lucas Ahijado por la derecha, que puso un centro raso desde la línea de fondo. El guardameta del Izarra, Iricibar, lo desvió, pero el balón le cayó a Borja Sánchez que, llegando desde atrás, acomodó el interior de la bota derecha para adelantar al filial. Casi a renglón seguido, el Izarra logró la igualada. Un córner botado por Deivid Moreno al primer palo fue cabeceado por Hinojosa para devolver las tablas al marcador.

Tras un arranque loco, el encuentro se tranquilizó y pasó a ser un monólogo del conjunto azulón, que jugaba en campo contrario y circulaba con ritmo, pero sin ideas en los metros finales. El Izarra, por su parte, optó por esperar atrás ordenado con las líneas juntas en campo contrario. La única ocasión clara para los locales antes del descanso llegó tras un error del meta Iricibar, que rectificó en el disparo de Steven para evitar el 2-1 en el marcador.

Los cambios dieron más alas al filial asturiano, que incrementaron el dominio y dieron frescura al ataque azulón. Steven, que el día anterior había jugado los últimos minutos en Los Cármenes de Granada con el primer equipo, vio cómo le anulaban un gol por supuesto fuera de juego, tras una acción a balón parado. El propio atacante fue protagonista minutos después con dos centros al área. El primero no encontró rematador, pero el segundo lo enganchó Viti, que se topó con un inspirado meta Iricibar para desviar a córner con una gran estirada.

La jugada polémica llegó a cinco minutos del final con un empujón tan claro como innecesario del visitante Cabrera sobre Ernesto dentro del área. El árbitro, muy cerca de la jugada, señaló penalti a favor del Vetusta. No falló desde los once metros el pichichi Lolo González, autor de cinco goles esta campaña (cuatro de ellos desde el punto fatídico).

Tras esta derrota, el Izarra se mantiene con 19 puntos, a cuatro del Durango que es quien marca el ‘playout’ de descenso. La próxima jornada reciben al Logroñés en Merkatondoa, en un encuentro previsto para el sábado 22 a las 20 horas.

Hernando: “No ha sido penalti y, si es, es fuera del área dos metros”

Rodrigo Hernando, entrenador del Izarra, se mostró satisfecho por el partido de sus jugadores. “Ha sido un encuentro muy competido. Me ha gustado mi equipo. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que necesitaba espacios para hacer daño y, por eso, decidimos esperar en campo propio”. Además valoró el penalti. “No ha sido y, si lo es, es fuera del área dos metros. Hay veces que te dan y otras te quitan. Me voy contento con el trabajo de mi equipo, dimos la cara contra un equipo que está en play off. Este es el camino para que el Izarra esté el año que viene en 2ªB”.

Selección DN+