Inyección de moral para el Tudelano

17/12/2018 a las 06:00

Tras trece jornadas sin conocer la victoria, el Tudelano consiguió ganar al filial del Sporting de Gijón tras jugar con uno menos durante 45 minutos. Los riberos debían sumar los puntos para escalar posiciones y qué mejor manera de hacerlo que como ayer, a base de esfuerzo, garra y constancia.



Comenzó el partido sin un claro dominador, pero conforme pasaban los minutos eran los asturianos quienes se hacían con la posesión. El filial manejaba el partido a su antojo y, poco a poco, se fue acercando con facilidad al área de Pagola. Así las cosas, en el minuto 19, el visitante Sandoval se introdujo en el área y, tras un zapatazo, estrelló el esférico en el travesaño. Acto seguido llegó la más clara para el Tudelano. Un centro envenenado de Iñaki Jiménez obligó a hacer una gran intervenció al meta visitante para evitar el gol ribero. A pesar de las continuas llegadas del cuadro asturiano, los navarros disfrutaron de la última ocasión de la primera mitad. Adán Pérez finalizó una gran triangulación, pero su disparo se marchó fuera. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. A un minuto del descanso, Meseguer vio la segunda tarjeta amarilla por una mano y dejó a los riberos con un jugador menos durante toda la segunda mitad.



Tras el paso por vestuarios, el Tudelano se puso el mono de trabajo y, desde primer minuto de la segunda mitad, fue con las ideas claras a por el partido. A pesar de la inferioridad numérica, los navarros llegaban a la meta rival. Víctor Bravo disfrutó de dos ocasiones casi seguidas, pero fueron repelidas por el meta Christian.



La jugada del gol

El trabajo y esfuerzo del equipo fue encomiable pero, por encima de todos, surgió la figura de David Soto. En una de sus galopadas, el ablitero se coló en el área y fue derribado por el defensa asturiano Rubén. El colegiado señaló penalti. Toni Gabarre perforó la portería del filial sportinguista para hacer el 1-0 en el marcador. Faltaba un cuarto de hora y, los de Lumbreras, jugaron sus bazas e intentaron guardar el tesoro conseguido.



Cinco minutos después del tanto, una nueva carrera de David Soto, a punto estuvo de aprovecharla el propio Gabarre para aumentar distancias. La gesta navarra estaba cada vez más cerca, pese a los cuatro minutos que añadió el colegiado. Los nervios y la tensión se adueñaron del Ciudad de Tudela. Tras el pitido final, la grada estalló de alegría y ella contagió al equipo. Quizá la victoria de ayer sea el comienzo de una nueva dinámica.

Lumbreras “Yo creía en la reacción de este equipo”

José Mari Lumbreras entró a sala de prensa con la voz entrecortada y lágrimas de emoción tras su primera victoria al frente del Tudelano. “Estoy muy sensible, la verdad. Estas semanas han sido muy duras, después de las dos primeras que fueron francamente buenas. No tenemos que ver más que el reflejo cuando lo hemos pasado mal en la primera parte. Luego, con uno menos, no nos han llegado”. El técnico ribero alabó las virtudes de su equipo. “Lo que había visto era suficiente motivo para creer en la reacción del equipo”. Por último, felicitó a sus jugadores. “Hemos hecho un trabajo encomiable”.

Tudelano 1

Sporting de Gijón B 0

Tudelano. Pagola, Julen Arellano, Iñaki Jiménez, Lalaguna, Meseguer, Diego Royo, David Soto (Álvaro Navarro, m.82), Adán Pérez (Unai Zamorano, m.46), Toni Gabarre (Ion Vélez, m.85), Víctor Bravo, Ibai Ardanaz.

Sporting de Gijón B. Christian Joel, Bogdan, Espeso, Pelayo Suárez, Zalaya, Isma Aizpiri, Pablo Fernández (Pelayo Morilla, m.64), Ramón (Rubén, m.56), Sandoval (Nftali, m.73), Chiki, Berto González.

Gol. 1-0 (m.77): Gabarré.

Árbitro. Sáiz Pérez, auxiliado en las bandas por Díaz Salces y Cobo Torres (comité cántabro). Amonestó por parte del Tudelano a Ibai Ardanaz y expulsó con doble amarilla a Meseguer en el minuto 45

Incidencias. 550 espectadores en el Ciudad de Tudela.

