Un Tudelano preocupante

03/12/2018 a las 06:00

El Tudelano cayó este domingo ante el Barakaldo. Son doce partidos sin conocer la victoria, once puntos conseguidos en los últimos quince partidos y tan solo diez goles a favor en lo que va de temporada. Estos son los números del Tudelano, un Tudelano que, pese al cambio de entrenador, no ha mejorado su situación en la clasificación. Y es que a la mala dinámica de puntos se le ha sumado una plaga de lesiones en lo que va de temporada. Para el partido de ayer, José Mari Lumbreras no pudo c

Selección DN+