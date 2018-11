La diáspora del fútbol navarro

27/11/2018 a las 06:00

EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Jugó los 90 minutos en la derrota (3-1) del derbi ante el Tottenham.

Monreal (Arsenal) Está lesionado en el muslo y no jugó en Bournemouth (1-2).

Javi Martínez (Bayern) Titular en el pinchazo 3-3 en casa ante el Düsseldorf.

Berenguer (Torino) Jugó 33 minutos en la derrota 1-2 ante el Parma.

Isma López (Omonia) Fue titular y jugó 81 minutos en el 1-1 ante el Anorthosis.

Iñaki Astiz (Legia) Se quedó en el banquillo en la victoria 0-1 ante el Zaglebie.

Borja Ekiza (Paralimni) No ha jugado por lesión desde la primera jornada.



PRIMERA

Merino (Real Sociedad) Después de seis jornadas, volvió a una convocatoria.

Santamaría (Huesca) No convocado ante el Levante.

Williams (Athletic) Jugó los 90 minutos ante el Getafe. 1-1 en San Mamés.

Muniain (Athletic) Titular ante el Getafe.

San José (Athletic) 90 minutos en el empate ante el Getafe.

Raúl García (Athletic) Jugó 57 minutos ante el Getafe. Sustituido por Córdoba.

Remiro (Athletic) Lesionado en el tobillo, fue baja para enfrentarse al Getafe.

Arbilla (Éibar) Sancionado, se perdió la goleada 3-0 al Real Madrid.

Iraizoz (Girona) En el banquillo en la victoria ante el Espanyol (1-3).

Eraso (Leganés) Jugó 7 minutos en la victoria ante el Alavés (1-0).



SEGUNDA

Imanol García (Nàstic) En su debut, marcó en el minuto 2. 2-2 ante el Almería.

Cantero (Majadahonda) Estuvo en el banquillo en el 2-1 en Tenerife.

Carlos Martínez (Oviedo) Estuvo en el banquillo en la goleada 3-0 al Reus.

Jon Erice (Albacete) 90 minutos en la victoria en Elche (0-1).

Eguaras (Zaragoza) Titular en la derrota en Alcorcón (2-0).

Javi Ros (Zaragoza) No convocado ante el Alcorcón.

Alejandro Sanz (Numancia) No jugó ante el Mallorca (1-0).

