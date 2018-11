A Martín le toca un jamón en pleno partido

Actualizada 22/11/2018 a las 11:13

Una anécdota se produjo en el partido que enfrentó este miércoles al Nàstic de Martín con el Villafranca dentro de la Copa Catalunya.

El técnico de Campanas había comprado una tira con números para la rifa, algo habitual en los campos de partidos de categorías inferiores, y fue el agraciado por sorpresa. Se llevó un jamón y un lote de vinos. Era el minuto 57 cuando por megafonía se dio a conocer el número ganador. "3910. Tres nueve uno cero". Cuentan que Martín se dio cuenta en ese momento en el banquillo que era el poseedor del boleto y mostró una reacción de alegría ante la mirada de todos. "Siempre me gusta gastar 5 o 10 euros en rifas. He cogido una de 10 euros y sentado en el banquillo he escuchado el número. He mirado y era el mío", comentó después en rueda de prensa.

Tras el 0-0, el Nàstic cayó eliminado en los penaltis y no pudo pasar a la final. "Tampoco me ha ido tan mal, me llevo el jamón y un lote de vinos", ironizó el técnico, con su habitual tono optimista pese a una nueva derrota de su equipo y mostrándose convencido de que salvará a su equipo en Segunda.

