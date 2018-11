El Betis contacta con el Torino por Berenguer

Actualizada 21/11/2018 a las 18:58

El Betis ha emprendido contactos con el Torino para el fichaje del exjugador de Osasuna Álex Berenguer. Al menos ésa es la información que aporta el periodista de Sky Sports Italia, Gianluca Di Marzio, que señala que el futbolista navarro quiere contar con más minutos y tiene el deseo de volver a España.

Berenguer lleva temporada y media en el Calcio después de que fuera traspasado por Osasuna por 5,5 millones de euros. Esta temporada ha jugado once encuentros en la Serie A (671 minutos), con entradas y salidas del once. En cualquier caso, la misma información señala que el el técnico Walter Mazzarri no quiere desprenderse de él. Si se acomete un traspaso, Osasuna cobraría los derechos de formación por el mecanismo de solidaridad. Y si su destino fuera el Athletic, que también lo tiene en su agenda, el club rojillo ingresaría 1,5 millones.

