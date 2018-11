Rubiales alaba a Navarra y rehúye las descalificaciones de Tebas

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha realizado este mediodía una rueda de prensa en la Federación Navarra por el 90 aniversario de ésta. En ella, Rubiales ha recordado su etapa como jugador y sus enfrentamientos con Osasuna. “Las he pasado canutas jugando aquí. Es un campo increíble, que aprieta”, ha bromeado. Además, ha elogiado el papel de Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra y vicepresidente de la nacional, especialmente en su cuidado al fútbol femenino. “Sólo puedo hablar cosas buenas sobre Navarra, sobre su fútbol, y también, de Rafa del Amo. Está haciendo una labor por el fútbol femenino espectacular. Somos la envidia de Europa y del mundo. Es un día muy feliz para mí por estar aquí, ya tenía muchas ganas de venir. Estoy feliz de estar en un lugar donde se respira fútbol”, ha expresado.

Sin embargo, no todo fueron palabras bonitas. Rubiales ha sido preguntado por su ‘guerra’ abierta con Javier Tebas, presidente de LaLiga, que horas antes había declarado que Rubiales “no está capacitado para presidir la Federación”. “Es bueno que haya determinadas personas que piensen que no eres el adecuado. El fútbol profesional es tremendamente importante y pertenece a la Federación. Y hay momentos en los que los intereses colisionan. Para esas ocasiones, tiene que haber un ente independiente, que esté por encima de los intereses de unos y otros y que sepa ver qué es lo mejor para el fútbol español. Probablemente que desde la Federación Española de Fútbol no le digamos a todo que sí al presidente de LaLiga le incomode y preferiría otro perfil. Nosotros vamos a seguir garantizando lo mejor para el fútbol español y espero que lo entienda. Sobre las descalificaciones hacia mí, es algo que sinceramente no me crea ninguna controversia. Duermo muy bien y me despierto muy pronto para trabajar por el fútbol español”, ha remarcado.

Así ha comenzado la visita de Rubiales a Navarra, que tiene previsto inaugurar la nueva sede de la FNF esta tarde y que mañana acudirá a Tudela y Estella, donde presenciará el derbi de Segunda B entre el Izarra y el Tudelano parar conmemorar el 90 aniversario de Merkatondoa. Por su parte, el domingo verá las instalaciones de Tajonar y El Sadar, lo que servirá de punto y final a su visita en Navarra.