La FIFA podría aumentar el número de selecciones en el Mundial de Catar 2022

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, desveló que dicho organismo está estudiando la posibilidad de aumentar el número de equipos en el Mundial de 2022 y que Catar comparta la sede de un torneo que podría ampliarse a otras selecciones con otros países de Oriente Medio.



A principios de 2018, la FIFA decidió ampliar el Mundial de 2026, que coorganizarán Estados Unidos, Canadá y México, de 32 a 48 selecciones, y dejó la puerta abierta para aumentar el número de países que jugarán en Catar dentro de cuatro años. "Decidimos aumentar el número de equipos que participen en la Copa del Mundo de 32 a 48 y esto ocurrirá en 2026. ¿Ocurrirá en 2022? Lo estamos viendo. Si es posible, ¿por qué no?", dijo Infantino en su discurso en el congreso anual de la Confederación Asiática de Fútbol.



Infantino añadió que, con la ampliación del torneo, Asia verá aumentado sus cupos mundialistas de 4,5 a 8,5. "Tenemos que ver si es posible, si es factible. Lo estamos discutiendo con nuestros amigos de Catar. Lo estamos discutiendo con nuestros muchos otros amigos en la región y esperamos que esto pueda suceder. Y si no, lo habremos intentado. Lo habremos intentado porque siempre tenemos que tratar de hacer las cosas de una mejor manera", comentó. Catar, un pequeño estado del Golfo Pérsico en el que viven más de 2,5 millones de personas, ganó en 2010 el derecho a ser sede del Mundial 2022 y desde entonces ha estado organizando un torneo para 32 equipos. Infantino reconoció que para aumentar la cantidad de selecciones en el próximo Mundial se requeriría la cooperación de otros países de la región.



Sin embargo, Catar ha estado en disputa con varios de sus vecinos desde junio del año pasado, y Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto han rebajado la intensidad de sus relaciones diplomáticas y comerciales con Doha por supuesta financiación del terrorismo. Infantino también reiteró su deseo de ampliar el Mundial de Clubes, cuya próxima edición se jugará en Emiratos Árabes Unidos en diciembre, y señaló que la FIFA quería convertir el torneo en "una verdadera competición" a la que todos los clubes del mundo puedan aspirar. "Tenemos un interés global y todos se beneficiarán, no sólo desde un punto de vista financiero", agregó.

