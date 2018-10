El Málaga refuerza el liderato con una remontada

Actualizada 12/10/2018 a las 18:35

El Málaga remontó un 0-1 adverso con dos goles del delantero argentino Gustavo Blanco y reforzó el liderato de la Liga 1/2/3 con su séptima victoria en nueve jornadas, en un duelo en el que el Albacete le obligó a sufrir hasta el final. El conjunto de Juan Ramón Muñiz, que venía de empatar en La Coruña ante el Deportivo (1-1), logró un pleno de cinco triunfos en el estadio La Rosaleda, mientras que el Albacete sigue frenado en su intento de auparse a los puestos de la fase de ascenso.



Tras unos minutos de tanteo, el Málaga se hizo con el mando del partido y los pases entre líneas de Juanpi y Adrián mostraron el ingenio malaguista. El lateral derecho Iván Rodríguez avisó con un disparo que se marchó fuera tras varios rechaces en el área grande, mientras que el Albacete, muy ordenado atrás, no salió prácticamente de su campo y se dedicó a defender los ataques blanquiazules. El encuentro entró en los minutos finales de la primera parte con inoperancia ofensiva por parte de ambos equipos. El primer lanzamiento a portería del Albacete llegó en la prolongación de este periodo. Lo firmó Eugeni y lo atajó el meta Kieszek.



El Albacete dio un paso adelante desde el inicio de la segunda parte con un claro aviso ante la portería local, pero la jugada no encontró rematador dentro del área. El Málaga, contemplativo y con problemas para crear, empezó a tener lagunas defensivas y en una de ellas, el delantero ucraniano Zozulia se aprovechó de un envío en largo dentro del área para pugnar con el defensa Pau Torres, quien le trabó y le hizo un penalti que se encargó de transformar Bela en el minuto 57. La formación andaluza no tuvo mas remedio que reaccionar y se fue al ataque a por el empate, que llegó seguidamente, con un córner lanzado por Ontiveros que, en la misma línea de gol, sirvió para que Gustavo Blanco marcara en el minuto 64.



El Málaga se desató, empujó al rival hacia su área sin dejarle salir y utilizó los centros laterales para crear peligro. Uno de ellos, de Iván Rodríguez, fue despejado por la defensa albaceteña, pero con el guardameta Tomeu Nadal a media salida, de lo que se aprovechó nuevamente Gustavo Blanco para, de cabeza, marcar el 2-1 en el minuto 66. El Albacete, sorprendido por el Málaga tras el 0-1, quiso reaccionar y su entrenador, Luis Miguel Ramis, movió el banquillo para buscar algo positivo, aunque los de Muñiz ya estaban muy asentados sobre el terreno e incluso en una jugada personal Ontiveros pudo sentenciar el encuentro, pero su disparo acabó con el balón repelido por el larguero.



A partir de ese momento se jugó poco, con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos.2-1.

Ficha técnica:

2 - Málaga: Kieszek; Iván Rodríguez, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Pacheco (Ontiveros, m.53), Lacen (Hicham, m.59), Adrián, Juanpi (Boulahroud, m.82); Gustavo Blanco y Harper.

1 - Albacete: Tomeu Nadal; Tejero, Arroyo, Nico Gorosito (Caro, m.32), Mathias Olivera; Bela, Barri (Malsa, m.75), Febas, Eugeni; Ortuño (Paulo Vítor, m.75) y Zozulia.

Goles: 0-1, M.57: Bela, de penalti. 1-1, M.64: Gustavo Blanco. 2-1, M.66: Gustavo Blanco.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a los locales Ontiveros (m.54), Ricca (m.73), Adrián (m.77) y Harper (m.89), y al visitante Caro (m.45).

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga 1/2/3 diputado en el estadio La Rosaleda ante 18.709 espectadores, según datos de club.

