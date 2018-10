Puertas mantiene al Granada entre los grandes ante un Reus muy mermado

Actualizada 07/10/2018 a las 15:12

El Granada escaló hasta la segunda plaza de LaLiga 1/2/3 tras una trabajada y merecida victoria ante el Reus Deportiu (1-2), en un duelo en el que tuvo que emplearse a fondo el conjunto visitante, que e encomendó a Puertas para resolver el marcador.



Las múltiples bajas condicionaban a un Reus que se plantó con dos futbolistas del filial en el once, como fueron el centrocampista Vilà y el atacante Planas, que tuvo la misión de escudar y de compartir delantera con el eterno Miguel Linares. Las lesiones lastraron al Reus, que formó un banquillo con solo seis futbolistas, dos de ellos del primer equipo. Estos fueron el meta Freixanet y el lateral diestro Bastos.



Los andaluces, por su parte, salieron con un once que daba miedo, con Puertas y Vadillo en banda, escudando a los siempre peligrosos Ramos y Pozo, este último realizando las funciones de enlace con el punta de ataque. Los nazarís dominaron el encuentro y comenzaron un asedio a la portería de Edgar Badia que tuvo su premio casi a la media hora de juego. El portero del Reus ya había tenido que intervenir en un par de disparos de Puertas y Pozo antes de recibir el tanto de Víctor Díaz.



Enmudeció el Estadi Municipal de Reus con un trallazo desde 30 metros del defensa del Granada, que ponía el 0-1 en el minuto 29. Con sus armas, el Reus no se desesperó y no dejó nunca atrás su intención de atacar para buscar el empate. A seis minutos de descanso, el joven Alfred centró sin encontrar a un rematador claro y murió la primera mitad. Con el mismo ímpetu con el que acabó el primer acto, los locales iniciaron el segundo. Tanta insistencia se convirtió en gol. El tanto llegó a cargo de Linares, máximo realizador del equipo reusense, tras empujar a la red un centro preciso desde la banda izquierda de Borja Herrera a los 50 minutos de juego.



El esfuerzo del Reus se estaba imponiendo a la calidad granadina, la cual hizo acto de presencia bien pronto, con una doble ocasión de Vadillo en el 56. Xavi Bartolo movió el banquillo y dio entrada a Bastos y a Rubén Enri para refrescar al equipo y frenar la acometida visitante. Durante unos minutos, los locales pudieron aguantar el resultado hasta que apareció la magia de Puertas. El futbolista recogió una centro-chut de Pozo dentro del área y disparó cruzado, imposible para Edgar Badia e irremontable para el Reus. El joven Enri, también del filial, dispuso de un par de ocasiones para empatar, pero la zaga visitante se mostró firme y no dio opción a la igualada.

Ficha técnica:

1 - Reus: Edgar Badia; Shaq Moore (Bastos, min.61), Olmo, Catena, Borja Herrera; Mario Ortiz, Juan Domínguez, Gus Ledes, Vilà (Rubén Enri, min.61); Planas y Linares.

2 - Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán Martínez, Álex Martínez; Montoro, San Emeterio; Puertas (Quini, min.88), Pozo, Vadillo (Fede Vico, min.80); y Ramos (Rodri, min.65).

Goles: 0-1: Víctor Díaz, min.29. 1-1: Linares, min.50. 1-2: Puertas, min.75.

Árbitro: Pérez Pallas (Comité gallego). Mostró cartulina amarilla a Bastos (min.66) y Mario Ortiz (min.68), por el Reus; y a Aarón (min.51), Montoro (min.85) y Rui Silva (min.90), por el Granada.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la Liga 1/2/3, disputado en el Estadi Municipal de Reus ante 2.475 espectadores.

Selección DN+