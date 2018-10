Cristiano Ronaldo no será convocado para los próximos partidos de Portugal

Actualizada 04/10/2018 a las 14:16

Cristiano Ronaldo quedará fuera de la lista de convocados de la selección portuguesa para los encuentros del equipo previstos para octubre y noviembre.



Ronaldo no será convocado para los partidos contra Polonia, en la Liga de las Naciones, ni contra Escocia. Según el diario deportivo Record, el futbolista habló con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, y con el seleccionador nacional, Fernando Santos, y coincidieron en que es mejor que el jugador no sea convocado para los próximos partidos. Ronaldo, agrega el diario, habría aclarado que esta situación no implica que el jugador -ahora en el Juventus- no mantenga su compromiso con la selección nacional portuguesa.



Este anuncio coincide con la polémica que salpica a Cristiano Ronaldo por la investigación abierta en Estados Unidos por una denuncia de violación. El presidente de la FPF, Fernando Gomes, expresó su "total solidaridad" con el jugador, en una entrevista con la agencia estatal Lusa.



"En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho", señaló Gomes. "Creo en su palabra, no solo porque defiendo la presunción de inocencia como principio básico de un estado de derecho, pero también porque conozco a Ronaldo hace muchos años y soy testigo de su buen carácter", dijo Gomes. El propio jugador negó este martes "de manera tajante" las acusaciones en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa", escribió Cristiano. m"Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones", prosiguió Cristiano en un segundo tuit, publicado pocos minutos después del primero.

Te recomendamos

Etiquetas Cristiano Ronaldo

Selección DN+