Piden que el entrenador de fútbol acusado de abusos siga en prisión provisional

24/09/2018

El fiscal y las acusaciones han solicitado que el entrenador de fútbol que se enfrenta a una petición de más de cien años de prisión por abusar, embaucar e incluso acosar a veinticinco menores "aprovechando su influencia sobre los alevines y cadetes que entrenaba" siga en prisión provisional. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha celebrado hoy una vista para determinar si prorroga la prisión provisional del entrenador de fútbol base, de 45 años, y que permanece en prisión desde que fue detenido por estos hechos en diciembre de 2016.



Una de las letradas de la acusación particular, Ana Avellaneda, ha explicado a Efe que por el tipo de delito, por la edad de las víctimas, todas menores, y por la proximidad del juicio, que está previsto que se celebre en enero de 2019, "es necesario que siga en prisión". La abogada ha explicado que además hay que tener en cuenta las elevadas penas de prisión que se le piden, la reiteración delictiva (desde el 2012 hasta el 2016, cuando fue detenido por la Policía), y la especial vulnerabilidad de las víctimas, que son menores.



Ana Avellaneda ha precisado que aunque en el informe policial se habla de veinticinco menores, hay tres más, que no entrenaba, pero que también son víctimas. En este sentido, la abogada ha destacado que si se demuestra en el juicio que es un pederasta, este tipo de personas pueden reincidir por lo que si se le concede la libertad no solo se puede pone en riesgo a las víctimas, sino también a otros menores.



Por su parte, el letrado del entrenador de fútbol, Agustín Martínez Becerra, ha indicado a los periodistas que no ha lugar a la prórroga de la prisión provisional ya que no existe riesgo de fuga, ni reiteración delictiva ya que no tiene antecedes penales y ha destacado que tiene arraigo familiar ya que tiene mujer e hijos. Martínez Becerra ha lamentado que las acusaciones pidan que se le mantenga en prisión por la cercanía de la fecha de celebración del juicio ya que "en este país los tribunales están abusando en extremo de la figura de la prisión provisional, prácticamente como una pena anticipada". Según la defensa, lo único que cabe es la libertad provisional ya que su cliente lleva casi dos años en prisión y considera que en el juicio se demostrará su inocencia.



El procesado, que es un histórico entrenador de fútbol base y que ha dirigido diversas categorías de alevines y cadetes de varios clubes en la provincia, entre ellos el Málaga C.F., está acusado de delitos de abuso sexual, exhibicionismo, provocación sexual, corrupción de menores, acoso y embaucamiento sexual a menores. El fiscal ha interesado que el Málaga C.F. y Club de Fútbol Alhaurín de la Torre sean responsables civiles subsidiarios de las indemnizaciones que le puedan corresponder a los menores perjudicados. En el relato acusatorio, el fiscal señala que el acusado prometía a algunos menores, hacerlos capitán, poder jugar más partidos o llevarlos a otros equipos de más categoría si le remitían fotografías de carácter sexual. También sometió a alguno de ellos a tocamientos, a otros les ofreció llevarlos a prostíbulos, botellas de alcohol, dinero e incluso invitarlos a cenar a una hamburguesería a cambio de fotografías de ellos desnudos. El entrenador, que estuvo trabajando veinte años con menores en diversos banquillos de la provincia, mantenía conversaciones de índole sexual por redes sociales con los jugadores y les pedía imágenes de sus órganos genitales.

