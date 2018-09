Cruce de declaraciones entre Rubiales y Tebas debido al calor y los horarios de LaLiga

Actualizada 23/09/2018 a las 17:41

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lanzó una crítica a LaLiga presidida por Javier Tebas, por el horario "inadmisible" del Levante-Sevilla jugado desde las 12:00 horas del domingo con más de 30 grados de temperatura, que provocó desmayos en aficionados.



"Si LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para la 2019/20. Vergüenza para aficionados y gente del fútbol. A más de 30 grados no se puede jugar a determinadas horas. Golpes de calor por decenas. Inadmisible. En la RFEF estamos hartos!!. Respetemos el fútbol", publicó Rubiales en su cuenta oficial de Twitter.



El convenio entre RFEF y LaLiga que distribuye las competencias de cada entidad, estará vigente hasta el 30 de junio de 2020 tras la última renovación suscrita por Tebas y la anterior directiva de la Federación.

Tebas: "No se puede recuperar lo que no es de uno"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió con rapidez a la crítica de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por los horarios de los partidos tras los desmayos de aficionados en el Levante-Sevilla y le dijo que "no se puede recuperar lo que no es de uno".



Rubiales señaló que "LaLiga mantiene horarios disparatados", aseguró que es "inadmisible" ver los golpes de calor en el Ciutat de Valencia, pidió respeto por el fútbol y avisó que si no se cambia recuperará "la competencia para la temporada 2019/20".



"Amigo Rubiales mucha demagogia", respondió Tebas también en las redes sociales. "Hoy en Aragón GP 32 grados y 114.000 personas al sol disfrutando de las carreras, sin quejas. Por cierto este agosto torneo de niños Evergrande/RFEF en Las Rozas a 36 grados. No se puede recuperar lo que no es de uno", añadió.

