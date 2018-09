Enric Gallego impulsa al Extremadura hacia su primera victoria

Actualizada 22/09/2018 a las 20:25

El Extremadura estrenó su casillero de victorias en LaLiga 1/2/3 con un convincente triunfo ante el Rayo Majadahonda (1-4) tras un duelo en el que fue superior al contrario y donde Enric Gallego se coronó como héroe con un triplete. Espoleados por los 2.500 aficionados visitantes que se habían dado cita en las gradas, asomaron los extremeños con mayor presencia. Sin embargo, y pese a dominar el esférico, pudieron encajar un gol a los seis minutos, cuando Manu García, valiente, salió bien a los pies cortando una impecable contra.



El susto no le hizo perder la compostura de los de Juan Sabas. Más ordenados, su intensidad les hacía merecedores del gol. Este llegó en el minuto dieciséis cuando un córner ejecutado desde la izquierda por Valverde lo cabeceó con comodidad Enric Gallego. El tanto generó aún mayor desconcierto en un Rayo Majadahonda desposeído de fluidez. Y esa circunstancia volvió a aprovecharla el Extremadura. Lo hizo sacando punta a una acción parecida a la del 1-0. Centro procedente de la izquierda de Zarfino, esta vez con el balón en juego, y cómodo testarazo de Chuli. Castigo merecido que pudo ser peor si el propio Chuli hubiera acertado a rematar debajo del larguero un nuevo saque de esquina desde el costado zurdo, pero sin capacidad de reacción tras peinarla un compañero solo pudo impactar el esférico con la entrepierna dejándolo en las manos de Cantero.



Retornó el anfitrión al verde después del descanso con Schiappacasse en lugar de Enzo y mejoró el panorama. Aitor García probó suerte desde la frontal y al punta uruguayo le anularon un gol por fuera de juego. Fuegos de artificio que se apagaron cuando Óscar vio la segunda amarilla por una falta al borde del área. A partir de ahí, se difuminaron las opciones de remontada. De hecho poco después llegaría el 0-3. Con Chuli tendido en el césped, los rayistas iniciaron una larga posesión sin lanzar el balón fuera. Finalmente acabó recuperando el Extremadura y, mientras el atacante se arrastraba a duras penas para no participar en la acción, Enric Gallego recibió un pase en profundidad de Olabe y definió entre las piernas de Jorge tras sortear al portero.



La casta de los locales les permitió recortar distancias cuando Carcelén transformó un penalti cometido sobre Schiappacasse. Pero no por ello lograron evitar un drama mayor ya que, en el descuento, Enric Gallego hizo su tercera diana de la tarde poniendo el broche con calidad a una buena asistencia de Rennella.

Ficha técnica:

1 - Rayo Majadahonda: Cantero; Galán, Rafa, Jorge, Varela; Óscar; Carcelén, Enzo (Schiappacasse, min.46), Fede Varela; Aitor García (Jeisson, min.75) y Aitor Ruibal (Luso, min.58).

4 - Extremadura: Manu García; Álex Díez, Djaló, Íñigo López, Pomares; Fausto Tienza (Borja Granero, min.53); Valverde, Gio Zarfino, Olabe (Rennella, min.63), Chuli (Balbi, Min.64); y Enric Gallego.

Goles: 0-1, min.17: Enric Gallego. 0-2, min.28: Chuli. 0-3, min.63: Enric Gallego. 1-3, min.68: Carcelén. 1-4, min.92: Enric Gallego.

Árbitro: Vicandi Garrido (Comité vasco). Amonestó a Pomares (min.21), Carcelén (min.60), Renella (min.78) y Zarfino (min.84). Expulsó por doble amarilla a Óscar (min.40 y min.56)

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 5.322 espectadores. En la previa los jugadores del Rayo Majadahonda saltaron al campo con una camiseta en la que podía leerse 'Ánimo Carlitos' en homenaje a Juan Carlos Moreno 'Carlitos', lesionado de gravedad.

