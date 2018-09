Monreal, dispuesto a firmar un nuevo contrato con el Arsenal

Actualizada 12/09/2018 a las 13:46

El defensa español Nacho Monreal confirmó que está en conversaciones con el Arsenal para renovar su contrato, el cual expira el próximo verano. "Estamos en contacto así que no hay que preocuparse de ello. Yo estoy feliz aquí, que es lo más importante", dijo Monreal al periódico británico Evening Standard.



En Inglaterra se relaciona al lateral español con equipos como el Barcelona y la Real Sociedad, pero el futbolista se ha mostrado partidario de continuar en Londres, además de querer seguir en activo hasta los 40 años. "Esa es mi idea, es lo que quiero. Veremos qué ocurre, pero en estos momentos tengo 32 años, voy a cumplir 33 y me sigo sintiendo bien. Mi idea es jugar al fútbol hasta que mi cuerpo me diga: "Lo siento, pero esto es el final", pero creo que eso está lejos", explicó.



Monreal, quien llegó en 2013 al Arsenal de la mano de Arsene Wenger, destacó los métodos de entrenamiento de su nuevo entrenador, Unai Emery y señaló que "en cada sesión hay que dar el 100 % en todo momento". "Los entrenamientos duran una hora y media, más o menos, y todo el tiempo tenemos que dar los mejor de nosotros mismo. Si hay que correr, hay que correr, no se puede guardar energía", matizó. En cuanto a las similitudes entre Wenger y Emery, Monreal mencionó que a los dos técnicos les gusta "tener y proteger el balón y las largas posesiones".



"Probablemente, con Emery trabajemos más en la táctica. Es un entrenador español y allí trabajamos mucho en estrategia. Creo que estamos mejorando mucho en este aspecto", apuntó Monreal. "Esta es nuestra idea para este año; tener más posesión, no perder balones tontos en el medio del campo y ser más compactos de lo que lo hemos sido en el pasado", finalizó.

Nacho Monreal

