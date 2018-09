Rubiales habla de "evolución" y apela a "la prudencia y la humildad"

Actualizada 09/09/2018 a las 16:35

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha hablado este domingo en Murcia de "evolución" en la selección nacional, que anoche inició un nuevo ciclo con Luis Enrique Martínez al frente, y ha apelado a "la prudencia y la humildad" porque "en la alta competición no se puede sacar pecho".



Rubiales ha hecho estas declaraciones durante una visita realizada a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), en la que le ha acompañado el presidente este organismo territorial, José Miguel Monje.



Aprovechando que España se enfrentará a Croacia el martes en la cercana localidad alicantina de Elche, Rubiales ha viajado hasta Murcia desde Londres, donde La Roja ganó anoche por 1-2 a Inglaterra en el estadio de Wembley, en su estreno en la Liga de Naciones de la UEFA.



Pese a dormir apenas cuatro horas, el dirigente federativo ha atendido a los medios de comunicación antes de ir a comer y esta tarde tenía previsto ver algún encuentro en Murcia junto a miembros de la FFRM.

Rubiales, lógicamente, se ha mostrado "satisfecho" por lo visto anoche. "Es para estar contentos por ganar en Wembley 37 años después y dejando sensaciones fantásticas, especialmente en la primera parte, aunque acabáramos sufriendo hasta el final ante Inglaterra, que siempre es Inglaterra", ha manifestado.



En todo caso, ha remarcado la necesidad de no lanzar las campanas al vuelo por un buen partido ante un rival de enjundia y que fue semifinalista en el Mundial de Rusia. "Hay que tener prudencia y humildad porque en la alta competición no se puede sacar pecho", ha apuntado al tiempo que ha elogiado la figura de Luis Enrique. "Es un entrenador metódico, valiente y con una capacidad tremenda, es un ganador y un luchador excepcional", ha comentado del técnico asturiano.



Preguntado por si asistimos a un cambio de orden en la selección, tras varias citas internacionales en las que no se cumplieron las expectativas y con bastantes caras nuevas en la primera lista de Luis Enrique, Rubiales ha indicado lo siguiente: "Todas las opiniones con respeto valen y yo tengo la mía. Considero que hay evolución, que estamos expuestos a cambios y que contamos con gente nueva que viene con mucha ilusión. De hecho, en esta convocatoria aparecen 10 jugadores que no estuvieron en el Mundial. Los años pasan para todos".



Justificando en parte el papel de España en Rusia, el presidente de la RFEF ha afirmado que "la alta competición se decide por detalles y el martes jugaremos contra una selección que es subcampeona del mundo y llegó hasta ahí pasando varias eliminatorias por penaltis, mientras que nosotros caímos en octavos de final frente a Rusia precisamente por penaltis".

