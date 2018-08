Málaga y Mallorca buscan el pleno de victorias

Actualizada 30/08/2018 a las 11:06

El Málaga y el Mallorca, los dos únicos equipos que cuentan por victorias sus partidos, pondrán a prueba su condición de invictos en una tercera jornada de LaLiga 1/2/3 marcada por el duelo que enfrentará en La Romareda al Zaragoza con Las Palmas, todo un clásico con aroma a Primera.



Si presumible era la presencia del Málaga en la zona alta de la tabla en su regreso a la División de Plata, tras diez temporadas consecutivas en LaLiga Santander, de poco más que de sorpresa puede calificarse la segunda plaza del Mallorca en su regreso a la categoría, tras pasar un año en el "infierno" de la Segunda B.



Pero es que a los de Vicente Moreno les ha bastado apenas dos partidos para demostrar que quieren tener un papel protagonista en la competición de la mano de la pareja que conforman los delanteros Carlos Castro y Abdón Prats.



Castro y Prats, decisivos en los triunfos cosechados sobre el Osasuna (1-0) y Rayo Majadahonda (0-1), volverán a ser el eje sobre el que pivote el juego ofensivo del conjunto balear en su visita al campo de un Alcorcón al que todavía se le resiste la victoria.



Todo lo contrario que al Málaga, flamante líder de la categoría que, aunque con muchos apuros, ha saldado con triunfo sus dos primeros compromisos, tras imponerse por 1-2 al Lugo y 1-0 al Alcorcón.



Victorias que llegaron para los de Juan Ramón López Muñiz, el técnico que ya llevó al ascenso al Málaga en el curso 2007/08, en los minutos finales, una muestra del carácter competitivo del conjunto andaluz. Competitividad que se espera que se vea reforzada con la incorporación de jugadores como Dani Pacheco, Badr Boulahroud, Mamadou Kone o Sead Haksabanovic, cuatro de los nuevos fichajes, que aún no han podido debutar por las dificultades del club malagueño para cumplir con el tope salarial fijado por LaLiga.



Un problema que el Málaga confía en resolver con el cierre del mercado de fichajes, por lo que Muñoz podría ya contar con ellos para el encuentro que los blanquiazules disputarán el próximo lunes en el campo de un Almería que todavía no sabe lo que es ganar.



Triunfo que se le escapó a Las Palmas en los compases finales de su duelo con el Albacete con un gol en propia meta de David García, que selló a los 82 minutos el definitivo 1-1, un inesperado tropiezo del que los canarios tratarán de resarcirse ante el Zaragoza en La Romareda, en un duelo que medirá las fuerzas de dos de los máximos favoritos al ascenso.



Para ello, el conjunto insular, que se ha reforzado con la llegada del defensa Alberto de la Bella, confiará en la voracidad goleadora del delantero Rubén Castro, que acumula ya tres tantos en las dos primeras jornadas ligueras.



Acierto ofensivo del que careció el Zaragoza en Reus, donde los de Imanol Idiakez no pudieron pasar del empate 0-0, un problema que los aragoneses confían en resolver con la llegada del delantero Álvaro Vázquez, que ya jugó unos minutos ante los catalanes, y que espera reivindicarse ante su nueva afición como el "9" que necesitan los maños.



Goles que en el caso del Oviedo, tercer clasificado, llevan el nombre del panameño Yoel Bárcenas y de Saúl Berjón, autores de un doblete cada uno en la última jornada y que pondrán a prueba su buena racha anotadora en el durísimo duelo que les aguarda el sábado en su visita a Cádiz.



El conjunto andaluz, que no podrá contar con el sancionado Ivan Kecojevic, no ha mostrado la exuberancia ofensiva de su rival -el Oviedo es el máximo goleador de la categoría con 5 tantos-, pero sí una eficacia, que ha permitido a los Álvaro Cervera derrotar 1-0 al Almería y empatar 1-1 en el siempre complicado campo del Numancia.



Tampoco lo tendrá fácil el Deportivo de La Coruña, que en su tercer partido consecutivo como visitante por las obras que se acometen en el estadio de Riazor, se medirá con el Tenerife, en un choque en el que los gallegos tratarán de refrendar la apuesta por el juego combinativo y la posesión de balón que les permitió estrenar su casillero de victorias (0-1) en el campo del Extremadura.



Una apuesta por el fútbol atractivo por la que también parece decantarse el Sporting de Gijón, que tras vencer por 2-0 al Gimnàstic, intentará revalidar las buenas sensaciones que dejó en el Molinón en su visita al campo de un Extremadura que, pese a su condición de recién ascendido, ya puso en muchas dificultades al Oviedo (1-1) y al Deportivo (0-1) en las dos primeras jornadas.



Por su parte, el Granada, que ha saldado con empate las dos primeras jornadas, y el Osasuna, que suma una derrota y una igualada, tratarán de enderezar el rumbo y estrenar su casillero de victorias, en un duelo que supondrá el reencuentro del técnico "nazarí" Diego Martínez con los que fueran sus pupilos la pasada campaña.

Selección DN+