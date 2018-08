Usain Bolt entrenará con el Central Coast Mariners australiano

El exatleta Usain Bolt entrenará con el club australiano Central Coast Mariners mientras continúa su búsqueda por convertirse en futbolista profesional, dijo este martes el equipo de la A-League. Bolt ganó ocho medallas de oro olímpicas en pruebas de velocidad y desde que se retiró del atletismo ha entrenado en el club alemán Borussia Dortmund, el sudafricano Mamelodi Sundowns y el noruego Stromsgodset.

