Rubiales confirma que Luis Enrique estará en la final de la supercopa en Tánger

Actualizada 07/08/2018 a las 15:30

El seleccionador nacional Luis Enrique Martínez asistirá el próximo domingo al partido de la Supercopa de España que se celebrará en el estadio Ibn Batuta de Tánger, según confirmó hoy en Rabat el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.



En una rueda de prensa conjunta con su homólogo marroquí, Fauzi Lekjaa, Rubiales no descartó que en el partido se utilice el videoarbitraje (VAR), para lo cual solo queda el visto bueno del Internacional Board (IFAB), órgano encargado de implementar las reglas en el fútbol internacional. "La International Board visitó España el 1 de agosto, hicieron sus tests, nos dieron solvencia. A nivel técnico están todas las facilidades, solo faltaría implantar una unidad móvil, pero tenemos que tener permiso del organismo", aclaró Rubiales.



Ni él ni Lekjaa quisieron responder a la pregunta de cuánto ha pagado Marruecos -a cada club y a la federación española- por la organización de este partido en Tánger, aunque se comprometieron a "dar todos los detalles" tras la celebración del partido. Lekjaa dijo que debe tratarse de "un negocio neutro para Marruecos, en el que ni ganamos ni perdemos", y detalló que para su federación los ingresos del partido se conseguirán con la venta de billetes (anunció que habrá "un lleno total"), la venta de paneles publicitarios estáticos y los patrocinadores. Al respecto, Lekjaa dijo que la horquilla tarifaria -entre los 33 y los 190 euros por entrada- "están por debajo de lo que se practica en otros países, para permitir al pueblo asistir al partido en las mejores condiciones".



Los dos presidentes federativos, que mostraron una gran sintonía, dieron a la rueda de prensa un tono muy político, recalcando que la celebración de la Supercopa en Tánger es un proyecto que ha implicado a dos Estados, y no solo a sus organismos deportivos, prometiendo asimismo una rica cooperación bilateral futura. Preguntado sobre si esto significaba una posible candidatura conjunta marroquí-española para la organización del Mundial 2030 junto con Portugal, Rubiales se limitó a decir: "Trabajaremos en todo lo que podamos mejorar nuestra cooperación, pero vamos paso a paso (...) Esta cooperación comienza hoy pero va a durar muchos años". Fuentes del entorno de Rubiales dijeron a Efe que el proyecto de esa candidatura conjunta está sobre la mesa y que así hay que entender las continuas llamadas a la "cooperación" y al "futuro común".



Rubiales se deshizo en elogios a Marruecos, y no solo futbolísticos: "Marruecos está en la vanguardia (del fútbol), es el referente africano, pero además es un país hermano cultural, política y comercialmente: siempre hemos estado unidos, y el deporte no puede quedar al margen", dijo. Sobre la posibilidad de que esta Supercopa suponga el inicio de otras convocatorias también en el extranjero, Rubiales dijo que "habrá que escuchar al fútbol español: no se puede descartar nada, pero el formato habitual es de dos partidos", recalcó.

