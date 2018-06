El Real Madrid rebaja la cláusula de Cristiano de 1.000 a 120 millones

El Real Madrid ha rebajado la cláusula de rescisión de Cristiano Ronaldo de 1.000 millones a 120 para facilitar una eventual salida del jugador portugués, aunque el pago de dicha cantidad no sería aplicable a clubes como el Barcelona o el París Saint-Germain.



Según informa el digital OKDiario, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo llegaron a un acuerdo para rebajar su cláusula de rescisión de 1.000 millones, primero a 400 y después a 120, para facilitar una posible salida de CR7 a final de esta temporada. Esa cláusula rebajada a 120 millones no es aplicable a los equipos españoles, sobre todo al Barcelona, ni al París Saint-Germain.



Según el diario digital, Ronaldo tiene cuatro ofertas sobre la mesa: Manchester City, Arsenal, Chelsea y Milan, aunque la sanción que impuso la UEFA este miércoles a los italianos les deja sin opciones de ficharlo. La información habla de un agravio salarial de Ronaldo con respecto a los 50 millones netos al año que cobra Leo Messi en el Barcelona o a los 38 por temporada que percibe Neymar en el PSG, que le hacen al portugués sentirse poco valorado y, sobre todo, mal pagado. Los rumores sobre una posible salida del portugués del club blanco empezaron a sonar cuando él mismo anunció que podría ser su último partido con el Madrid tras ganar la Champions en Kiev, declaraciones que no sentaron muy bien al banquillo y aficionados merengues.

Selección DN+