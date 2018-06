Abogado de la familia de 'Jimmy' ve "inverosímil" archivo de la instrucción

Erlantz Ibarrondo, abogado de la familia del hincha del Deportivo Francisco Javier Romero 'Jimmy', que falleció en una reyerta con ultras de Frente Atlético en noviembre de 2014, considera "inverosímil" la decisión del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid de cerrar sin culpables la instrucción del sumario.



El citado Juzgado ha considerado que no hoy indicios de criminalidad contra ninguna persona, según el auto, por lo que acuerda "declarar concluso este sumario sin procesamiento", que remitirá a la Audiencia Provincial de Madrid para que se pronuncie sobre si archiva este procedimiento. Ibarrondo ha explicado a Efe que recibió la noticia con "estupefacción" porque "hay un testigo que no forma parte" de la afición del Deportivo "que dice con nombre y apellido las personas" que presuntamente mataron a Jimmy el 30 de noviembre de 2014.

Ha añadido que el hecho de que "eso no sea un indicio suficiente para ir a juicio y que se convierta en prueba, es inverosímil".



"El juez instructor tiene que determinar si hay indicios o no. Hay dos indicios, el testigo y la identificación que hacen los policías. Con esos indicios la única opción del instructor es abrir juicio y luego el juzgador tendrá que determinar si esos indicios son prueba o no", ha apuntado. Ha considerado que "privar a la familia de un juicio con un testimonio de una persona que dice quiénes son los asesinos con nombres y apellidos es muy difícil de entender".



El abogado ha confirmado que presentó un incidente de nulidad ante el Juzgado de Madrid encargado del caso, porque no se le concedió su solicitud de que declarasen las tres personas identificadas por el testigo como supuestas autoras de la muerte de Jimmy. Esa solicitud de la acusación fue rechazada, según el letrado, el día antes de que se dictara el auto con el que el juez decidía cerrar el sumario. "Nos hemos quedado sin una prueba que para nosotros era muy importante, que declarasen las personas que fueron señaladas por el testigo. Se ha cerrado el sumario sin darnos la oportunidad a las partes acusadoras de preguntarles", ha lamentado.



"Es un poco desolador; estamos pleiteando solos contra viento y marea", ha sostenido el letrado. La decisión del juez no es recurrible y la Audiencia de Madrid debe determinar ahora si su decisión de cerrar el caso es correcta o si pide alguna diligencia más, ha explicado el abogado.

