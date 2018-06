La multinacional deportiva norteamericana Nike tiene prohibido proveer material a la selección de Irán desde el año 2015 y no hay elección, "Nike lo tiene prohibido bajo leyes de sanción de Estados Unidos, y como compañía americana, lleva años respetando estos requisitos legales". Así lo dijeron a Efe fuentes de Nike, tras la polémica suscitada en las últimas horas en el Mundial de Rusia 2018 donde desde algunos sectores se apunta a un plan de la actual Administración americana para reinstaurar sanciones y basar así la razón por la que Nike no ofrece su producto al equipo nacional iraní.



Las sanciones de Estados Unidos significan que, como empresa americana, actualmente, Nike no puede proveer botas a los jugadores de la selección de Irán. Las sanciones que se le podrían imponer a Nike existen desde hace varios años y son aplicables por ley. No es por tanto, apuntan desde Nike, "un plan de la actual Administración Americana para reinstaurar las sanciones. Esas informaciones no son correctas. Nike no puede proveer a la selección de Irán desde 2015. No tiene nada que ver con la administración actual, ya que éstas sanciones ya existían con la administración anterior".



Nike, en cambio, sí puede patrocinar a deportistas iraníes que compiten en clubes fuera de Irán, ya que las sanciones no están centradas en personas de nacionalidad iraní que residen fuera de Irán. Además, los productos Nike están disponibles para cualquier deportista que quiera comprarlos donde Nike pueda venderlos.

