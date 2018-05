Karius: ''Sé que la cagué y os hice caer a todos''

"Sé que les dejé caer. Perdí el partido para mi equipo": El portero del Liverpool Loris Karius admitió de nuevo que sus dos errores supusieron la derrota 3-1 contra el Real Madrid, el sábado en la final de Champions, en una entrevista con la radio TalkSport y después a través de las redes sociales. "Lo siento por todo el mundo; por el equipo, por todo el club... que mis errores hayan costado tan caros. Si pudiera regresar atrás en el tiempo lo haría. Lo siento mucho por mi equipo, les dejé caer.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC