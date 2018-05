Los organizadores del Mundial de Rusia 2018 dividieron a los seguidores al lanzar la canción oficial del torneo este viernes: un tema titulado 'Live It Up' y que es interpretado por el actor y rapero estadounidense Will Smith.

Algunos usuarios en las redes sociales cuestionaron que una canción con ritmos latinoamericanos represente a un torneo que se jugará en Rusia y compararon la decisión con el 'Waka Waka' de Shakira, la canción oficial de Sudáfrica 2010.

Otros incluso se mostraron perplejos ante la elección de los artistas que interpretan la canción. Will Smith se unirá al reguetonero puertorriqueño Nicky Jam y a la cantante Era Istrefi, que se define como "albanakosovar". Ninguno de estos países competirá en el Mundial.

Pero a otros les gustó una canción que consideran llena de energía y cuyo coro dice "One life, live it up/'Cos we got one life ("Una vida, vívela/porque tenemos una". El trío interpretará 'Live It Up' ante los espectadores presentes previo a la final de la Copa del Mundo que se jugará en Moscú el 15 de julio.

"Es un honor que me pidan que cante en el Mundial", dijo Smith en un comunicado. "Colaborar con Nicky, Diplo (el productor) y Era en esta canción representa armonía, sabores eclécticos y géneros que se unen. Al final del día, solo queremos ver al mundo bailando".

Smith se ha enfocado en su carrera actoral durante los últimos años, pero la estrella de 'Independence Day' ha insinuado recientemente su regreso a la música.