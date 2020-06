Una etapa se cierra a 960 kilómetros

Actualizada 24/06/2020 a las 06:00

Osasuna Magna vive en este playoff mucho más que la lucha por el título de liga. Para el equipo navarro, el Martín Carpena de Málaga será el escenario en el que se va a despedir una etapa del Club Deportivo Xota, la más brillante de su historia. El conjunto que dirige Imanol Arregui inicia hoy su camino hacia ese fin de ciclo. Lo hace ante el conjunto revelación de la presente campaña, el Viña Albali Valdepeñas. El partido comienza hoy a las 15 horas (GolTV).



Este playoff, con el que el C.D.Xota ha sido muy crítico, servirá para despedir a jugadores como Rafa Usín, Araça, Dani Saldise o Eric Martel a 960 kilómetros de Irurtzun, localidad cuna de la entidad. El equipo también contará con las bajas, para el próximo curso, de Mario Almagro y Álex Llamas, que sale cedido. Todos ellos, junto al resto de sus compañeros, se encuentran ya en Málaga.



El equipo entrenó ayer por la mañana en una pista anexa al Martín Carpena, escenario de los encuentros. Trece son los jugadores con los que cuenta Imanol Arregui para luchar por el título. A los once profesionales se suman los canteranos Ion Cerviño e Íñigo Fernández. El técnico de Irurtzun contará con el ala brasileño, Mancuso, que se lesionó ante ElPozo en un partido de liga y no pudo participar en la Copa de España, última competición que se ha disputado y que se celebró en marzo también en Málaga.



Para Osasuna Magna, el playoff malagueño es el número dieciséis de su trayectoria en Primera División. Se han cumplido diez años de la primera final que disputó el equipo. Fue en el 2010. Cayó ante ElPozo Murcia. Diez años después, Osasuna Magna está presente en una nueva lucha por eltítulo, nueva en muchos sentidos. Las eliminatorias se disputan a un único partido y en cuartos de final se las tiene que ver con el Viña Albali Valdepeñas. El tercer clasificado de la liga regular ha sido capaz de ganar a los “tres grandes” Movistar, Barça y ElPozo, en su segunda campaña en la Primera División. Quedó subcampeón de la Copa de España, al caer en la final ante el Barça. En sus filas militan exjugadores del Xota como Edu, portero, el cierre Pablo Ibarra y el ala Chino, segundo máximo goleador de la liga con 24 goles en 23 jornadas.



Si Osasuna Magna quiere estar en las semifinales, en las que se vería con el Levante, solo puede ganar. El empate favorece al mejor clasificado al no disputarse ni prórrogas, ni lanzarse penaltis. Los 960 kilómetros de Irurtzun a Málaga ya están recorridos. Ahora toca competir.



Arregui: “Este ciclo tiene que terminar con buen sabor de boca”



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, destacó que tras el parón que se ha vivido no sabe cómo va a estar el equipo. “Hay una gran incertidumbre. El equipo ha entrenado bien pero ahora hay que competir. Hasta que no llegue el partido y veamos cómo estamos en juego no se va a saber. Ojalá hagamos un buen partido y podamos pasar”.



El conjunto navarro se enfrenta al equipo revelación “Somos dos equipos muy equilibrados y puede pasar cualquier cosa. La situación es totalmente diferente y no sabes cómo va ir la cosa. Los dos partidos en liga ante Valdepeñas han sido muy igualados. Ha podido ganar cualquiera y lo mismo debería suceder mañana (hoy). Pero vamos a ver cómo se da el partido”, explicó.



Imanol Arregui aseguró que ve a sus jugadores “muy bien”. “Pero nuestra situación no es fácil. Espero que todo el mundo tenga ganas de terminar este ciclo que se termina con un buen sabor de boca. Hemos entrenado muy bien. Se acaba un ciclo. Vamos a tener otro equipo totalmente diferente con gente muy joven. Viviremos una nueva etapa en el club. Esperemos que en un tiempo se hable de todos los que ahora vienen y son jovencitos como de los que ahora se van”, indicó.