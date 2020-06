Actualizada 10/06/2020 a las 06:00

Osasuna Magna inició este martes su particular cuenta atrás antes de luchar por el título de liga. El equipo retomó los entrenamientos con apenas quince días de margen para preparar el playoff. La primera sesión se desarrolló ayer por la tarde y el partido correspondiente a los cuartos de final tendrá lugar el próximo miércoles 24 en el pabellón Martín Carpena de Málaga.

El cuerpo técnico que dirige Imanol Arregui convocó este martes para la sesión de entrenamiento, que comenzó a las 17 horas en el pabellón Anaitasuna, a trece jugadores, que son los que disputarán el playoff en Málaga. A los once profesionales se sumaron los canteranos Ion Cerviño e Íñigo Fernández. Jugadores y cuerpo técnico se consideraron aptos para la práctica deportiva tras superar los test serológicos, que descubrieron que dos de ellos habían generado anticuerpos.

El entrenamiento se realizó en grupos, con postas individuales, y con la separación correspondiente. Fue una sesión de toma de contacto y con el cumplimiento estricto del protocolo sanitario y la normativa. En estas dos semanas, el equipo entrenará todos los días. El cuerpo técnico irá viendo cómo se encuentran los jugadores y si es conveniente y cuándo que se doblen las sesiones.

SIN HORARIOS DE PARTIDOS

De momento, el equipo entrenará por las tardes. En caso de que se decida doblar la sesiones, la primera comenzará hacia las 10 horas y la segunda, sobre las 17 horas. Y si se termina por no doblar, el cuerpo técnico determinará si conviene un horario de mañana o de tarde.

El horario de los partidos todavía no se conoce. Sí se sabe el escenario, el Martín Carpena de Málaga, pista que no se podrá utilizar antes del encuentro.

Su rival, el Viña Albali Valdepeñas, tercer clasificado, protagonizó el primer entrenamiento en pista el lunes. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, los jugadores dirigidos por David Ramos se sometieron a los reconocimientos médicos y a los test serológicos. Todos son aptos para volver a los entrenamientos. El Valdepeñas entrenará todos los días, excepto el domingo. El martes y el jueves realizará doble sesión, el resto de la semana, una.

Imanol Arregui: “Es imposible preparar bien una cita de tal envergadura”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se puso este martes manos a la obra con su equipo pero es consciente de que “preparar bien una competición de esta envergadura es imposible”. “La prepararemos lo mejor posible. Venimos de no pisar pista desde hace casi tres meses. Cumplimos la normativa y por ello no se puede entrenar en condiciones. Hacemos entrenamientos individualizados, en grupos pequeños sin contacto. Eso no es entrenar”, lamentó Arregui.

El técnico de Irurtzun quiere ver cómo evolucionan los jugadores para determinar aspectos como los horarios de los entrenamientos. “La realidad es que nos encontramos en la fase 3 de la desescalada y tenemos que entrenar sin contacto. En cuanto a los horarios de los entrenamientos quiero ir viendo. Si entrenamos por la tarde, quiero ver cómo están. Si lo hacemos por la mañana, lo mismo. A partir de ahí, iremos decidiendo. Hemos llevado todo el material desinfectado. Al término del entrenamiento lo hemos hecho de nuevo. Es lo que hay que hacer. Hablamos con los responsables de Anaitasuna y cumplimos todo el protocolo. Del pabellón, salimos y entramos de la misma puerta, pero de la pista y el vestuario, tenemos que utilizar accesos diferentes. Hemos podido utilizar los vestuarios y a las duchas han tenido que ir en grupos de tres”, comentó.