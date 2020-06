Osasuna Magna se inscribe en el 'playoff'

Actualizada 05/06/2020 a las 06:00

El pasado martes Tatono Arregui, presidente del Club Deportivo Xota, fue contundente a la hora de anunciar que su equipo, Osasuna Magna, no participará en el playoff por el título si se disputa en julio. Sin embargo, dejó abierta alguna posibilidad si la lucha por el campeonato de liga se celebra en junio. Ayer, expiró el plazo de inscripción para esta eliminatoria y el conjunto navarro formalizó su participación. Sin embargo, la condicionó a que los partidos se disputen este mes o en septiembre, antes de que comience la próxima temporada.



Según la Federación Española de Fútbol, los ocho equipos clasificados para participar en el playoff se inscribieron ayer. La entidad se encuentra a la espera de que el Consejo Superior de Deportes le permita jugar de forma excepcional en junio, ya que son las fechas que cobran más fuerza entre las dos propuestas de la RFEF. Planteó jugar del 23 al 30 de junio o del 12 al 19 de julio.



Aunque no existe mucho margen para preparar los partidos, si se disputan en junio, se evitarían los problemas contractuales que puedan existir con aquellos jugadores que finalizan contrato el 30 de junio. De celebrarse los encuentros en julio, muchos equipos no podrán contar con estos jugadores. Por ello, siete de los ocho participantes en el playoff, solo faltó el Movistar Inter, propusieron que estos partidos se celebraran al inicio de la próxima temporada, finales de agosto o principios de septiembre, con las plantillas de la campaña 20-21.



Por lo tanto, sin fecha definitiva para la disputa del campeonato de liga, los ocho equipos se encuentran en una gran desigualdad. El Palma y ElPozo serían los que mejor podían llegar a la cita de junio. Los dos van por su segunda semana de entrenamientos en la pista. El Barça inició las sesiones la semana pasada al aire libre y el Movistar Inter los arrancó el martes. Sin embargo, cuatro conjuntos Jaén Paraíso Interior, Levante, Viña Albali Valdepeñas y Osasuna Magna no tienen día de regreso.



En el playoff se van a enfrentar los ocho primeros clasificados cuando la competición se detuvo, Aunque el formato exprés va a asemejar el playoff a la Copa de España, no se celebrará sorteo. Se enfrentan el primero contra el octavo (Movistar Inter-Jaén Paraíso Interior), el segundo contra el séptimo (Barça-Levante), el tercero contra el sexto (Viña Albali Valdepeñas-Osasuna Magna) y el cuarto contra el quinto (ElPozo-Palma).



Se llevarán a cabo eliminatorias de cuartos, semifinales y final. Si es en junio, el 23 y 24 tendrán lugar los cuartos, a partido único. Las semifinales se desarrollarán el 27 y el 30, la final. A falta de confirmación, la sede será el Martín Carpena de Málaga, que ya acogió la presente edición de la Copa de España.

Tatono Arregui: “Seguimos pensando lo mismo. No es correcto jugar en junio”



“Seguimos pensando lo mismo. Creemos que no es correcto que se juegue en junio con la que está cayendo. Nos hemos inscrito a última hora porque sino nos quedamos fuera del playoff por el título, que nos lo hemos ganado enla pista”, insistió el presidente del Club Deportivo Xota, Tatono Arregui. Y añadió: “Seguimos pensando que es una incongruencia jugar la última semana de junio. Y así como se ha aplazado la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala creemos más razonable, aunque nosotros estemos más debilitados, que se dispute el playoff en septiembre, antes del inicio de la próxima temporada. En julio, no jugaremos, seguro”.



El martes, según añadió Arregui, se les comunicó que se había pedido al Consejo Superior de Deportes que permitiera jugar en junio, de forma excepcional. “Suena a improvisación. ¿Por qué no lo han hecho antes? En otras modalidades este permiso se ha denegado”, contó.



Osasuna Magna no ha comenzado los entrenamientos y lo hará cuando conozca, de forma oficial, la fecha del playoff por el título. Es uno de los cuatro conjuntos implicados en la lucha por el título que todavía no ha reanudado las sesiones. Además, los integrantes del conjunto navarro no se han sometido a los test del covid-19 y lo más probable es que lo hagan el lunes por la tarde en la Clínica San Miguel de Pamplona.



Los que sí lo han hecho han sido sus rivales en el playoff. Los jugadores, departamento técnico, médico, fisioterapeutas y resto de personal del Viña Albali Valdepeñas pasaron ayer los preceptivos test serológicos que detectan el coronavirus en la Mutualidad Deportiva, en Ciudad Real.