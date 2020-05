El Xota dejará de compartir marca de ropa con Osasuna

Actualizada 04/05/2020 a las 06:00

Los jugadores del Club Deportivo Xota no vestirán la próxima campaña con la misma marca deportiva que los de Osasuna. El club rojillo ha decidido poner fin a su relación con Hummel, que surtía a las dos entidades navarras y los de Irurtzun han preferido buscar ellos otra opción al margen de Osasuna.



Desde que el club que preside Luis Sabalza se convirtió en uno de los patrocinadores del C.D.Xota, los jugadores de las dos entidades vistieron con la misma marca. Ahora, sin confirmación oficial, Osasuna volverá con Adidas y el Xota estudia la oferta de cinco marcas. Antes del acuerdo con Osasuna, los de Irurtzun vistieron veintidós años con Lotto, aunque no se retomará con esta firma.



Así lo anunció este lunes el presidente del Club Deportivo Xota, Tatono Arregui, que convocó a los medios a través de la plataforma zoom. “Hace ya unos días, tras unas conversaciones con Osasuna, se nos dio libertad para buscar una alternativa. Llevamos días trabajando en ello. Hay tres empresas españolas, una italiana y otra japonesa y en las próximas jornadas tomaremos una decisión entre estas ofertas que tenemos para que vista al Club Deportivo Xota”, dijo.



SEGUIRÁN VERDES Y ROJOS



Pese a desvincularse en la marca de ropa, Osasuna Magna continuará luciendo los colores verdes y rojo. “Cumpliremos de forma escrupulosa el acuerdo con Osasuna. La actitud del club rojillo ha ido en la buena sintonía, la que prima en nuestras relaciones. Queremos comercializar nosotros mismo esa partida y que se beneficien nuestros socios y simpatizantes, para empezar los 400 que compartimos con Osasuna. Los beneficiados van a ser el club y todos aquellos que quieran tener un detalle. Todos sabemos los precios del fútbol y el de otras modalidades. Tenemos que hacer de un problema, una oportunidad. Desde Osasuna se nos dio libertad para buscar una salida. Cuando tomemos la decisión, se hará pública”, comentó.



El presidente del Xota destacó que todos los patrocinadores actuales de la entidad han expresado que “van a seguir caminando” con ellos. “Estamos muy orgullosos de ellos. Esperemos que se sume alguno más, junto a nuestra gran afición”, explicó.



Arregui añadió que jugar sin público sería un “palo terrorífico” para todo el deporte. “Sería muy duro y más para estas modalidades que no tienen unos derechos de televisión. Tendría un impacto brutal porque uno de nuestros mejores patrocinadores es nuestra propia afición”, comentó Arregui.

Almagro y Álex Llamas elevan a seis las bajas

Al término de esta temporada serán seis las bajas que sufra Osasuna Magna. El portero Mario Almagro y el ala Álex Llamas se suman a las ya conocidas de Rafa Usín y Araça, que recalan en el Levante, y las de Dani Saldise y Eric Martel, que jugarán en el Movistar Inter. El presidente del Xota, Tatono Arregui, explicó que el portero madrileño llegó cedido del Betis y se termina este periodo, y la marcha del ala catalán la computó a temas personales del propio jugador.



Arregui destacó que al equipo le toca reinventarse de nuevo y lo hará de la mano del entrenador Imanol Arregui. “Nuestro responsable deportivo está trabajando en la nueva realidad que tendrá Osasuna Magna de cara a la próxima temporada. La parcela deportiva no descansa. Quiero agradecerles a los seis que se van el tiempo que han estado con nosotros y desearles lo mejor en el futuro. Lo importante es el nosotros, que es el Club Deportivo Xota. Nos reinventaremos y seguiremos luchando. Configuraremos un equipo ilusionante. Queremos trasladar a nuestra afición que siempre salimos más fuertes de lo que entramos, que estén tranquilos. No podemos dar todavía nombres de ningún fichaje. Estamos ilusionados en una situación compleja. No podemos parar”, añadió.

Finalizar la liga regular y jugar un ‘playoff’ exprés



Esta semana se tomará la decisión pero la opción que cobra más posibilidades es la dar por terminada la liga regular y conocer el campeón de esta temporada a través de un playoff exprés que disputarán los ocho primeros, entre ellos, Osasuna Magna. “Creemos que hay equipos que quieren finiquitar la temporada. No sabemos cómo terminará eso. Esta semana hay conferencia de la liga el viernes. También hay reunión de la federación española, el 7, y entre las dos se reunirá la comisión delegada, que es ese organismo que se ha creado entre las dos entidades. Lo único que nosotros pedimos que se tenga en cuenta la opinión de todos los actores del fútbol sala. No hay ninguna solución ideal. Sería una incongruencia que si no hay problemas para otros playoff, no se buscara una solución al fútbol sala”.

La consejera abrió la opción del Navarra Arena

El presidente del Xota agradeció la cercanía mostrada estos días por las instituciones a las que también reclamó hechos. “La situación del deporte navarro es complicada. Hemos sentido cercanas a las instituciones. Hace falta que trasladen esa cercanía a decisiones valientes y concretas. Deberán certificar que el deporte es importante siempre y mucho más en el día después. Se abre una serie de incertidumbres sobre si se podrá jugar con público. Se abre un nuevo escenario. Esperamos que traten a todo el deporte navarro como se merece. En una reunión con los clubes, la consejera abrió la opción del Navarra Arena. Entre las posibilidades que se plantean de cara al futuro está la de jugar con público pero con una distancia de 1,5 metros y estés abocado a jugar en un sitio o en otro, y el Arena se tiene que reinventar”, explicó.