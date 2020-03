Actualizada 01/03/2020 a las 09:34

Todavía quedaba más de medio minuto para que el árbitro pitara el final del encuentro, pero la ‘Caldera’, desatada, ya celebraba el triunfo naranja. Y es que la victoria que consiguió ayer el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala ante el Jaén, al que ganó 4-1, sirvió para tomar una bocanada de aire y empezar a respirar con tranquilidad. Sobre todo, porque, ahora, el conjunto ribero, decimotercero con 19 puntos, se pone a 4 de los puestos de descenso que marca el Zaragoza y le saca 2 al Córdoba.



Además, el hecho de que la fiesta comenzara en la grada antes de tiempo se debió también a que la afición tenía ganas de poder celebrar una victoria en casa después de la complicada temporada que está viviendo el Aspil y del palo que supuso caer ante Zaragoza. Sólo hubo que ver las caras de alegría de unos y otros con el pitido final, que llevaron a la ‘Caldera’ a su máximo esplendor. Volvió a sonar la ‘Revoltosa’ y los jugadores se pusieron a estirar entre los aplausos de una afición entregada que una vez más está demostrando saber estar a las duras y a las maduras.



UNA INTENSIDAD BRUTAL



Sin ir más lejos, los aficionados apretaron desde el minuto uno y lo dieron todo durante los 39 restantes. Y no era para menos. Era un choque vital y, ya que los jugadores habían salido muy enchufados, había que acompañarlos. Pero, si por algo se caracterizó el encuentro de ayer fue por la intensidad que adquirió. Brutal. No hubo balón que no se compitiera.



No obstante, fue el Aspil el que se adelantó en el marcador en el minuto 6 gracias a un gol de David, que llegó después de varias ocasiones de los naranjas. Pero no contento con anotar uno, puso el segundo en el marcador, a los 7 minutos, después del saque de una falta favorable al Aspil, pitada por una durísima entrada de Antonio Pérez a Andrés Santos.



Tras el gol de David, Trípodi tuvo el 3-0, pero este llegó en la siguiente acción. El argentino disparó cruzado y volvió a levantar a la ‘Caldera’, que poco después vio como Campoy ponía el 3-1 con el que los dos equipos se marcharon al descanso. Eso sí, el Aspil pudo haberse ido con una ventaja más amplia, ya que dispuso de clarísimas ocasiones en los últimos 4 minutos, pero Gozi, que ayer estuvo muy acertado pese a los 4 goles, las paró todas.



En la segunda parte, tanto locales como visitantes tuvieron varias oportunidades para haber ampliado o recortado distancias en el marcador -al Aspil le salvaron dos palos del Jaén-, pero este no se movió, ni con la expulsión de Bingyioba que dejaba a los suyos en inferioridad durante 2 minutos, hasta los últimos 43 segundos, instante en el que Lemine coló el balón por toda la escuadra para poner así el punto final a un triunfo importantísimo antes del parón por la Copa de España.



‘Pato’ “Si luchamos así en la ‘Caldera’, todo es posible”



Aliviado, porque la victoria de ayer era un paso más hacia el objetivo de la salvación, pero consciente de que todavía queda mucho trabajo por hacer. Así entró ayer el entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, a la sala de prensa tras el partido. “Que nadie se crea que ya nos hemos salvado”, dijo, aunque reconoció que “si luchamos así en la ‘Caldera’ con el apoyo de la afición, todo es posible”. Y es que, para el mister, ayer sus pupilos compitieron al “200 %” e hicieron un esfuerzo “inmenso”. Por eso, señaló que la victoria es “justa”. “Hemos dado un paso y quiero dar la enhorabuena a los chicos, al club y a la afición que nos ha llevado en volandas”, añadió. Por último, concluyó diciendo que este triunfo es “una alegría y una satisfacción por el trabajo bien hecho” y que tiene que servir para ganar en motivación e ilusión.

4-1

Aspil-Jumpers - Jaén



Aspil-Jumpers

Cinco inicial 1. Gus 5. Lemine 7. Nil 20. Pazos 15. Trípodi

Suplentes 2. David 8. Javivi 10. A. Santos 37. Thalles 14. Lucas



Jaén

Cinco inicial 22. Gozi 20. Fran Peña 9. V. Montes 14. Alan Brandi 21. Míchel

Suplentes 8. Campoy 6. Antonio Pérez 10. Carlitos 7. José Mario 12. Bingyioba



Goles

1-0 (m. 6): David. 2-0 (m. 13): David. 3-0 (m. 14): Trípodi. 3-1 (m. 16): Campoy. 4-1 (m. 40): Lemine.



Árbitros

Del Pozo García y Moreno Durán (c. madrileño). Sacaron amarilla a los visitantes A. Pérez y José Mario, y al local Javivi. Además, Bingyioba fue expulsado al ver la segunda.



Incidencias

Unos 900 espectadores en el Ciudad de Tudela. Se reconoció a Diario de Navarra por los 20 años de la Edición Tudela y Ribera.