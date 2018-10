El Aspil no podrá estrenarse en Tudela el 13 de octubre

02/10/2018 a las 06:00

Los aficionados del Aspil-Vidal Ribera Navarra tendrán que esperar más de lo previsto para poder ver a su equipo jugar en la Caldera. Y es que la reforma que se está llevando a cabo en el pabellón ‘Ciudad de Tudela’ no estará concluida para el día 13 de octubre, como se había anunciado inicialmente.

Aunque el consistorio ribero no lo ha hecho público todavía, sí que se lo ha comunicado al club. “El Ayuntamiento nos ha dicho que el pabellón no iba a estar terminado par

Etiquetas Carla López

Selección DN+