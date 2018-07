Aspil-Vidal Ribera Navarra FS ficha al argentino Lucas Tripodi

El Aspil Vidal Ribera Navarra FS ha fichado al jugador argentino Lucas Tripodi, internacional absoluto con la selección albiceleste, para la próxima temporada 2018-2019, según informa en un comunicado.

Tripodi, de 24 años, llega libre al club ribero procedente desde Palma Futsal, aunque las dos últimas temporadas las ha pasado cedido en el Levante UD, club en el que ha marcado 18 goles en 57 partidos.

El argentino ha asegurado, según la nota del Ribera Navarra FS, que llega "con ilusión y ganas de conocer a los compañeros y el método de trabajo", y que espera "adaptarse" cuanto antes al sistema de los pupilos de José Lucas Mena 'Pato'.

"Cuando he venido a jugar aquí, me he dado cuenta de que la gente aprieta. Se enciende y se nota el calor del público porque es una hinchada muy fervorosa", afirma el ala argentino.

La de Tripodi es la segunda incorporación del Aspil Vidal Ribera Navarra para la próxima campaña tras el fichaje del joven Unai Martínez, anunciado el pasado mes de enero.

LNFS Liga Nacional de Fútbol Sala

