David García seguirá dos temporadas en el Aspil-Vidal Ribera Navarra

David García renueva por dos temporadas con el Aspil-Vidal Ribera Navarra. El murciano cumplirá su séptimo curso en Tudela y se convertirá en el jugador del club ribero que más campañas ha defendido la camiseta naranja en Primera División. “Es un lujo poder seguir en el Aspil-Vidal. Es un club con el que me siento identificado y ahora me quedo como el jugador más veterano”, señala el cierre.



El próximo mes de agosto García empezará una nueva temporada a las órdenes de ‘Pato’, (será su séptima y las siete con el alicantino como entrenador) pero el jugador está con las mismas ganas que cuando desembarcó en este proyecto deportivo. “Son muchas temporadas pero yo siempre afronto las campañas con la misma ilusión que si fuera la primera”, reconoce.



Muchos han sido los motivos que le han llevado a renovar pero sobre todo destaca “mi familia ‘murchantina’ y el seguir creciendo deportivamente. Aquí me siento como un chico de 25 años que tiene ganas de hacer algo grande con este club y mantengo la misma ilusión que cuando llegué”.



En estos seis años que lleva en el Aspil-Vidal ha vivido campañas bien distintas y por ello en su memoria recuerda “la de 2015 en la que disfrutamos mucho e hicimos cosas muy bonitas”. Pero también destacaba de esta temporada que acaba de finalizar “que el equipo ha ido de menos a más. Creo que hemos acabado muy bien y merecíamos algo más. No queda otra que seguir currando para la próxima e intentar llegar más lejos”. Y para ello su deseo es “que nos respeten las lesiones porque el resto de cosas vendrá con trabajo y sacrificio”, concluye.

