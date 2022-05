Osasuna Magna tenía en su mano una buena ocasión para certificar la permanencia ante su afición. Recibía al Burela, ya descendido, en el Pabellón Anaitasuna. Dejó pasar, inexplicablemente, la oportunidad. Perdió por 3-5 ante el conjunto gallego en un partido en el que volvió a pecar de falta de acierto y, además, cometió graves errores en defensa que no acostumbra.

La atención también se centró en el partido entre el Betis y el Industrias Santa Coloma, pero el equipo andaluz sumó un punto tras el empate a 2. Ahora Osasuna Magna se encuentra a siete puntos de los sevillanos cuando restan nueve por jugar. Este viernes se complicó un poco más la vida cuando se la podía haber resuelto. Ahora le queda visitar al Industrias Santa Coloma (martes, día 24), recibir al Betis (viernes, 27, y cerrar el curso ante el Movistar Inter (sábado, 4 de junio).

Desperdició, para empezar, un penalti. Lo pitaron los árbitros sin duda en el minuto 3. Lo lanzó Raúl Rocha pero lo detuvo el portero del Burela, Michal Kaluza, que también hizo lo mismo con el posterior rechace. El equipo gallego que dirige Rafael Merino presentó mucho peligro si pudo salir a la contra. Sin embargo, en ataque posicional, cometió excesivos errores, sobre todo, en el último pase.

Por su parte, Osasuna Magna se volcó sobre la puerta gallega. En el minuto 9, Dani Zurdo y Fabinho se presentaron solos ante la portería vacía del Burela pero dieron tiempo a que la defensa se les echara encima para salvar la ocasión. Pero se adelantaron los gallegos. Fue Renato el que aprovechó una buena cabalgada por la izquierda para superar a Asier. Cometió el equipo gallego la quinta falta en el minuto 12, pero los locales tampoco aprovecharon esta circunstancia.

Las ocasiones llevaron la misma firma, las de los jugadores del equipo navarro. A falta de cuatro minutos, el Burela jugó con ataque de cinco al vestir a Quintela de portero jugador, y cuando expiraba la primera parte logró el 0-2 con tanto de Iago Míguez.

Osasuna Magna volvió a salir en tromba en la segunda parte. Recortó diferencias pronto con el gol de Fabinho después de recoger un rechace tras jugada de Linhares. Este logró el empate a 2 tras el robo de Dani Zurdo en la salida de balón del Burela. Lo más complejo estaba hecho, solo faltó rematar, pero el equipo gallego se volvió a adelantar con el gol de Renato.

Con 5:41 minutos de juego, Imanol Arregui atacó de cinco con Raúl Rocha de portero jugador. Dani Zurdo igualó, de nuevo, el marcador. Pero el Burela no había dicho su última palabra. Dio el primer golpe en el minuto 38 con el tanto de Isma también con portero jugador. Fabinho, tras meter el pie para apurar una posesión, se tuvo que ir dolorido. A falta de 34 segundos, Osasuna Magna cometió la sexta falta y Wanderson sentenció a los locales desde el doble penalti.

Arregui: “No es un partido de un equipo que se juega la vida”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, indicó: “No es que hayamos jugado mal pero no es un partido de un equipo que se está jugando la vida como nosotros, ni son goles que puedas encajar con la que te estás jugando. No se puede más que currar y pensar en el siguiente para salvarnos cuanto antes. Es difícil ganar con aportaciones individuales tan justas. Hay ocasiones que no se pueden fallar en la Primera División. Podemos dar mil vueltas pero tenemos que ir dos o tres cero para cuando ellos hacen el primero. Hemos estado, como siempre, desacertados de cara a puerta, e irresponsables, como últimamente, en el aspecto defensivo”, indicó.