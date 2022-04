Osasuna Magna vio escapar el triunfo sin apenas margen 

Jimbee Cartagena eso le exigió, además de la importancia de sumar los tres puntos, tras dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos. Sin embargo, después de ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones, vio cómo la victoria se le esfumaba a falta de veintidós segundos para el final con el empate a 2. Si resulta doloroso encajar en los instantes finales, el dolor se incrementa si ese gol llega en propia puerta. Osasuna Magna realizó este viernes un esfuerzo titánico. Eleso le exigió, además de la importancia de sumar los tres puntos, tras dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos. Sin embargo, después de ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones, vio cómopara el final con el empate a 2. Si resulta doloroso encajar en los instantes finales, el dolor se incrementa si ese gol llega

Los dos porteros fueron protagonistas en los minutos iniciales del partido. Asier, de Osasuna Magna, y Chemi, del Jimbee Cartagena, comenzaron a cimentar la buena labor que desarrollaron a lo largo del partido. Pero los locales golpearon primero y lo hicieron pronto. Toni recibió en la frontal del área e intentó pasar entre dos defensas. El balón quedó en sus pies, lo elevó y superó por alto a Chemi para el 1-0 en el minuto 6.

Tras una buena contra protagonizada por Bynho y Fabinho, llegó el primer susto para los jugadores de Osasuna Magna, cuando este último sacó el balón desde la misma línea de gol, tras lanzamiento de Solano. El Jimbee Cartagena adelantó la defensa y avisó con dos disparos consecutivos de Mellado. A la tercera, Marinovic logró el primer empate para el equipo murciano. Aprovechó la estrategia. Tras recibir atrás en un saque de esquina, golpeó solo, lanzamiento ante el que Asier nada pudo hacer.

El Jimbee Cartagena hizo la quinta falta con 3: 05 minutos de juego para el final del primer periodo, pero Osasuna Magna no pudo sacar ventaja. La intensidad defensiva de los dirigidos por Imanol Arregui se acrecentó más si cabe tras el paso por los vestuarios. El marcador continuó en empate a 1, una vez más, con los porteros como protagonistas. Aitor Irujo, portero suplente, saltó a la pista unos segundos, mientras Asier era atendido en la banda al interceptar un lanzamiento de Mellado con la cara. A falta de 8:53 minutos, el técnico visitante Duda decidió atacar de cinco y vistió a Motta con la camiseta de portero jugador. La defensa local no dejó un resquicio. Imanol Arregui replicó cuando restaban algo más de seis minutos de partido con Juninho como cinco. La cruceta también ayudó en la labor de Chemi al repeler un lanzamiento de Raúl Rocha desde lejos.

El mismo jugador fue protagonista pero en la portería contraria. Salvó un tanto al sacar el balón de la línea de gol. La rápida acción de su portero, Asier, le llevó a marcar el 2-1 en el minuto 38 a puerta vacía. Pero el palo de la portería local también ayudó, al dejar sin efecto el disparo de Mellado.

El equipo continuó infatigable, sobre todo, en defensa. El público se volcó. El capitán Roberto Martil cayó al suelo al sentir un pinchazo y se retiró dolorido a falta de 33 segundos. Y sumado a ello los fatídicos segundos finales depararon un gol en propia puerta de Osasuna Magna para el empate a 2. Juninho intentó rechazar un disparo pero el balón entró en su portería. Quedaban 22 segundos. Osasuna Magna fue a la carga, pero el empate a 2 quedó registrado.

Osasuna Magna

Cinco inicial 1. Asier. 8. Roberto Martil. 4. Toni. 6. Dani. 7. Linhares

Suplentes 17. Bynho. 10. Fabinho. 18. Cerviño. 3. Juninho. 14. Rocha. 21. Aitor (p.s.).



Jimbee Cartagena

Cinco inicial 1. Chemi. 9. Bebe. 13. Mellado. 17. Fernando. 21. Marinovic.

Suplentes 11. Motta. 12. Lucao. 19. Jesús. 20. Solano. 55. Peru.



Goles

1-0 (m. 6): Toni. 1-1 (m.14): Marinovic. 2-1 (m.38): Asier. 2-2 (m.40): Juninho (p.p.).



Árbitros

Francesc García Donas y Bernardo Simón. Mostraron tarjeta amarilla a Neno, de Osasuna Magna, y a Bebe, del Jimbee Cartagena.





Arregui: "Logramos un punto que sabe a poco”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, no quería dar crédito a todo lo que le está sucediendo este curso a su equipo. “Es increíble. Lo de hoy es el no va más. Hemos defendido bien el cinco. En una diagonal que llegamos a cerrar, la toca y va por la escuadra. Pues ya está. Lo peor son las lesiones de Bynho y Roberto (Martil), que dan continuidad a este año que llevamos. Vamos a ver pero tiene pinta de rotura de fibras los dos. Hay que esperar pero tiene mala pinta. Logramos un puntito que sabe a poco porque teníamos el partido en la mano y al final se nos ha ido. El equipo ha estado muy bien. Hemos competido bien. Hemos tenido ocasiones. Nos hemos puesto por delante y se nos ha escapado. Me sabe mal porque los jugadores han hecho un gran esfuerzo”, destacó el técnico de Irurtzun.