El domingo, la despedida no fue la soñada, pero lo importante es que el sueño continúa. Pese a caer derrotado por 2-5 en la ‘Caldera’ frente al Barça, el Ribera seguirá un año más en lo más alto de este deporte después de acabar la competición undécimo y con 41 puntos en la mochila.

Los de Andreu Plaza sentenciaron ya el partido en la primera mitad. Sin ir más lejos, se marcharon al vestuario con un 0-4 a favor. Y eso que nada más empezar, Pablo Ibarra pudo haber dado la ventaja a los locales, pero los culés golpearon primero. Ferrao puso el 0-1 en una jugada de estrategia al saque de un córner. Acto seguido Ibarra evitó el 0-2, cuando Daniel ya había batido a Pereira, y Javivi estuvo a punto de poner el empate, pero Dídac estuvo muy atento. Pereira volvió a aparecer para taponar dos disparos de Adolfo, pero no pudo hacer lo mismo con el tercero. Era el minuto 5 y el Aspil ya perdía por 0-2. ‘Pato’ solicitó tiempo muerto, pero la situación no se recondujo. Dos palos seguidos evitaron otros dos tantos de los culés en el ecuador de la primera mitad, y del 1-2 que rozó Nil, se pasó al 0-3. Daniel salió a la carrera y acabó colando el balón bajo los tres palos. En los 5 minutos restantes, el Barcelona cometió la quinta falta, pero el Ribera no lo aprovechó y lo acabó pagando. Povill anotó el cuarto de la tarde a falta de 18 segundos.

DOS GOLES QUE NO SOLUCIONARON

La segunda parte comenzó con las intervenciones de Pereira para que los catalanes no ampliaran el marcador. No era la tarde del Ribera, que no pudo con los de Andreu Plaza ni en superioridad numérica. En el minuto 27, Dyego fue expulsado al ver la segunda amarilla y, paradójicamente, fueron los culés los que subieron el quinto al marcador. Aicardo sorprendió a Pereira, adelantado, con un disparo lejano.

Luego el Aspil tuvo 3 ocasiones, dos de Lemine y otra de Pedro, pero el balón se negaba a entrar. En los últimos 10 minutos, los naranjas evitaron el 6º del Barça y Pedro intentó maquillar el resultado, pero no le salieron las cosas. Fue David el que lo hizo desde el punto de penalti y Dani Martín le acompañó a 2 minutos, para marcar el último gol de la temporada. Ahora, carpetazo final y hasta el próximo curso.

‘Pato’ “Hemos estado muy espesos. Barcelona ha sido justo vencedor”

Tras el partido, el entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, reconoció que el Barça fue el “justo vencedor”. “El Barcelona ha sido mejor que nosotros en los detalles y, al final, nos hemos ido con un amplio 0-4 al descanso, y es difícil”, afirmó el técnico alicantino, al tiempo que indicó que “nosotros hemos estado muy espesos”. Eso sí, no se fue sin felicitar a la afición y a los jugadores “por el esfuerzo que han hecho” en un año “mentalmente durísimo”. Respecto a las bajas anunciadas el sábado, comentó que “el Ribera es un portador de jugadores y esa es la realidad”. “Queremos hacer un proyecto nuevo y diferente”, concluyó.

Aspil-Jumpers 2

FC Barcelona 5

Aspil-Jumpers. Quinteto inicial: 6. Pereira 14. Sena 5. Lemine 18. Vasques 10. Pablo Ibarra. También jugaron: 8. Javivi 2. David 21. Terry 11. Dani Martín 12. Pedro 7. Nil 23. Uge 13. Mario Ochoa.

FC Barcelona. Quinteto inicial: 21. Dídac 6. Daniel 10. Esquerdinha 18. Marcenio 11. Ferrao. También jugaron: 3. Matheus 8. Adolfo 4. Coelho 7. Dyego 99. Ximbinha 22. Povill 2. Aicardo 13. Joselito 16. De la Faya.

Goles. 0-1 (m. 2): Ferrao. 0-2 (m. 5): Adolfo. 0-3 (m. 12): Daniel. 0-4 (m. 20): Povill. 0-5 (m.28): Aicardo. 1-5 (m. 37): David (p.). 2-5 (m. 38): Dani Martín.

Árbitros. Moreno Durán y Moreno Reina (C. madrileño y C. andaluz). Amonestaron con cartulina amarilla a los locales David, Javivi y Terry. Dyego, por parte de los visitantes, vio la roja por doble amarilla.

Incidencias. Partido disputado en el Ciudad de Tudela ante unos 250 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del padre del portero Gus y se rindió un homenaje a Ferran.