Empate del Aspil-Jumpers Ribera Navarra 'in extremis'

Partiendo del hecho de que el reparto de puntos no le soluciona las cosas al Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, que sigue en la zona roja, el punto que sumó ayer en la pista del Jaén fue más que bienvenido. Sobre todo, si se tiene que en cuenta que el conjunto ribero fue por detrás en el marcador hasta los últimos 50 segundos.

Los primeros compases se saldaron sin demasiado peligro, aunque un punterazo de Alan Brandi en el minuto 3 adelantó al conjunto local, con el único gol de esta primera mitad. Tras este tanto, el Aspil espabiló algo más y ejecutó su primer disparo, obra de Javivi, que se fue a córner.

Los de ‘Pato’ tuvieron varias llegadas, pero era el Jaén el que seguía teniendo las más claras. Míchel estuvo a punto de ampliar la ventaja y luego Pereira evitó otro disparo amarillo. En estos instantes, ‘Pato’ pidió tiempo muerto y, justo después, el Aspil tuvo un buen minuto, el 13, que no terminó siendo glorioso porque Marcao lo evitó. Hasta tres disparos de Dani Martín y Terry bajo los tres palos tuvieron los riberos, que detuvo el meta local.

El choque entraba ya en los últimos 5 minutos de la primera parte, pero, sin duda, los corazones se encogieron en el 18, cuando Piqueras falló, inexplicablemente, solo ante Pereira. Marcao sacó otra de Dani Martín y el tiempo reglamentario se cumplió con un disparo lejano de Campoy que acabó marchándose fuera.

DAVID Y SENA AL RESCATE

La segunda mitad comenzó con una ocasión clarísima de Antonio, que precedió al 2-0 de Carlitos en el 24. El jugador del Jaén aprovechó una salida en conducción de Pereira para ‘robarle la cartera’ y ampliar la ventaja. Pero el gol no hizo sino que tranquilizar más de la cuenta al Jaén. Y es que eran los riberos los que más entusiasmo le estaban poniendo al juego. Eso sí, cuando aparecían los de Dani Rodríguez tampoco lo hacían en balde. De hecho, rozaron el 3-0 en dos acciones.

Pero el que la sigue la consigue y la insistencia del Aspil se tradujo en el gol de David para recortar distancias. El marcador cambiaba y con él, el guión del partido. El Jaén tenía que defender a muerte los 3 puntos y el Ribera, todo lo contrario. Por eso, ‘Pato’ optó por el juego de cinco y David se enfundó la elástica azul. Por delante, 4 minutos para intentarlo. En el 39, Marcao apareció para evitar el tanto de Sena, pero no pudo hacer lo mismo a 50 segundos del final. In extremis, el valenciano coló el esférico por toda la escuadra para rascar un punto que no saca al Ribera de la promoción de descenso, pero que sí le deja a un punto del salvavidas.

Para el Jaén el partido no había terminado y se lo jugó todo al portero-jugador. Sobre la bocina, Mauricio pudo haber rescatado los 3 puntos, pero su disparo no encontró la trayectoria deseada.