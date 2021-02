Educar desde el entrenamiento

Actualizada 17/02/2021 a las 06:00

Quedan tres jornadas para finalizar la fase regular y el Txantrea es el líder indiscutible, con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Pero quieren más. Buscan ahora el pleno. El 9 de 9. Están en el camino correcto, pero nadie quiere oír hablar de ascenso. Al frente del equipo está José Ibarra (Pamplona, 1987), un entrenador peculiar. Más allá de los aspectos deportivos, da una importancia capital a la educación y valores de su plantilla. “Me interesa que sean buenas deportistas, pero también que crezcan de manera íntegra”, afirma con decisión.



¿Cómo es su día a día?

Trabajo desde primera hora hasta media tarde. El tiempo libre lo dedico a mi mujer y mis dos hijos, que son los que tienen que aguantar mis locuras de fútbol sala. Esto requiere mucho tiempo e implicación para que después se vean los resultados el fin de semana. Además de lo deportivo, también me gusta preparar el aspecto más humano.

¿Sabe cuántas horas dedica al fútbol sala?

Esto no va de medirlo con un cronómetro. No somos profesionales. Dedico tiempo todos los días, pero no reglado. Hay días que puedes más, y otros menos.

¿Cómo se organiza la semana?

Entrenamos tres días. Los primeros, los dedicas a analizar al rival. Detalles que puedan venir bien a nuestro juego. Es un estudio continuo a base de vídeos y datos de la temporada. Con eso sacas información para que tus jugadoras mejoren su juego, tanto individual como colectivo.

Imagino que tendrá un buen cuerpo técnico detrás.

Está Pablo Elizalde, que es el entrenador de porteras. Pone todo de su parte para que la temporada vaya así de bien. A su medida, también está la directiva del club y el delegado Iñaki Mendióroz. Aportan su granito de arena para hacer que los viajes sean más amenos. Ayudan a que no nos descentremos con cosas que no son lo meramente deportivo. Son una parte fundamental y me siento apoyado como no lo había estado nunca.

Es su quinta temporada al frente del Txantrea. Cada año sube el listón.

Mi primer año en el Txantrea ya jugamos una fase de ascenso. Espero volver a jugarla. El trabajo diario pone a los equipos en su sitio a final de temporada. De momento, vamos por buen camino.

¿Cuáles pueden ser las claves del éxito esta campaña?

Los resultados de este año se están fraguando en todo el trabajo que hemos hecho estos años atrás. Tuvimos que rehacer el equipo desde cero, pero hemos renacido. Ahora se ven los frutos, pero no todo es el resultadismo.

¿Qué plantilla tiene?

El 80% son estudiantes y el resto trabajadoras. Es un equipo de presente y futuro. A pesar de tener a tres jugadoras que superan los 30 años, el resto va desde los 17 en adelante.

Son muy jóvenes. ¿Cómo se lleva tratar con esas edades?

Son jugadoras que tienen experiencia en el mundo del fútbol sala. Eso hace que el rendimiento sea más fácil. A las más pequeñas igual hay que incidir más porque tienen calidad, pero fallan en la concentración. Esos aspectos también se trabajan. Además de saber dar un pase, quiero que entiendan por qué hacen las cosas. No quiero que jueguen de memoria. Lo ideal es aprender jugando. Yo como entrenador intento inculcar eso a mis jugadoras para que el día de mañana, en sus trabajos o estudios, sepan pensar y tomar decisiones con motivo y raz

Interesante esa labor más allá de lo deportivo.

El grupo que tenemos es mentalmente fuerte. Nos apoyamos entre todos. Es algo que no había vivido nunca. No siempre tienes una mano que te ayuda. Entrenamos y aprendemos como personas y con personas. Me gusta formar a personas porque es de lo que vamos a vivir. Me interesan que sean buenas deportistas, claro está, pero también que crezcan de manera íntegra.

¿Cómo se trabaja eso?

Solemos hacer escapadas o ejercicios de coaching que nos invitan a trabajar y hablar. Así aprendes que no eres un superhombre ni una supermujer. Somos naturales y reales. Cometemos errores, fallamos y vamos a fallar. Quiero que tengamos los pies en la tierra. Ser realistas nos va a llevar a saber hasta dónde podemos llegar.

Les funciona. Liderato con seis puntos de ventaja a falta de tres partidos para terminar la primera fase. ¿Cómo lo ha conseguido?

Somos conscientes de que el escudo no gana partidos. Ya hemos conocido la derrota esta temporada, aunque solo sea una vez. Nos sirvió de aviso.

¿Qué ocurrió?

No fuimos nosotras en cuanto a juego y responsabilidad individual. Tenemos que demostrar por qué estamos primeras y por qué hemos llegado hasta ahí.

¿Qué puede suponer el ascenso a Primera División?

Sería un empujón bueno. Desde hace años somos la máxima representación del fútbol sala femenino en Navarra y sería bonito regresar a Primera División. Ya estuvo también el Orvina. Este deporte parece minoritario, pero no lo es.

Afición en Navarra hay

Los dos últimos partidos en casa, que ya estaba permitido el acceso de público, hemos llenado el aforo. 185 personas en Arrosadía. Eso es vital como equipo y ayuda a dar visibilidad porque damos a conocer a nuestro equipo. La gente tiene ganas de ver al Txantrea, de ver al líder y nos gusta dar ese ejemplo. Queremos ser un aliciente para esas chicas que quieren jugar a fútbol sala.