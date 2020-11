Una temporada de doble adaptación para el Lacturale Orvina

Actualizada 10/11/2020 a las 06:00

Osasuna Lacturale Orvina tendrá que hacer frente esta temporada a una adaptación doble. Por un lado, el conjunto rojillo deberá engrasar sus piezas de una plantilla renovada y con el objetivo de quedar entre las mejores. Todo ello, en un contexto complicado y lleno de incertidumbre al que deberán hacer frente. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana habían preparado el viaje a la localidad asturiana de Langreo, para la disputa de la cuarta jornada, pero a última hora se aplazó por un positivo en el rival. El cuerpo técnico, encabezado por Alfredo Hualde, dio la vuelta a la situación y organizó un amistoso entre las propias jugadoras. Es algo a lo que tendrán que acostumbrarse en un curso marcado por la incertidumbre semanal. Por todo ello, el aspecto mental y anímico resultará este año de vital importancia, por lo que la entidad de Ezkaba ha reforzado su staff con la figura de un psicólogo deportivo.

Las buenas sensaciones que está dejando el Orvina en los primeros compromisos ligueros no se han traducido en puntos. Comenzó con buen pie ante el Ribamontán (4-0), pero encadena dos derrotas consecutivas frente al Promesas (4-1) y el Mioño (3-4). En el seno de la entidad no hay preocupación, pero sí desean sumar de tres lo posible para optar a meterse en el subgrupo que peleará por la promoción de ascenso. De momento marchan sextas, en una clasificación formada por nueve escuadras, incluida la Txantrea.

Alfredo Hualde: “El primer objetivo es competir”

Alfredo Hualde ya estaba en el cuerpo técnico del Orvina el pasado curso, pero ahora toma las riendas como primer entrenador. No quiere ponerse metas a largo plazo, sino ir día a día. “El primer objetivo es competir. Hasta ahora nos está costando. Jugamos mejor que las rivales, pero no nos da para lograr los tres puntos. La idea era estar entre las cuatro primeras para meternos en el subgrupo que luchará por la promoción, pero va a estar complicado por la igualdad y los resultados que se están dando”. Para Hualde, la adaptación será clave. “Cada semana la planificación es diferente. Entrenamos lunes, martes y jueves con la idea de jugar el fin de semana, pero el otro día estábamos a punto de viajar y se suspendió el partido. No queda otra que adaptarse. Ya estamos acostumbrados”.Maialen

Arana: “Estamos dando buena imagen”

A la capitana Maialen Arana no le preocupa el hecho de sumar tres puntos de nueve posibles en este irregular inicio liguero. “Más allá de los resultados, estamos dando buena imagen en cuanto a juego y estrategia. Eso es lo importante. Ahora solo falta que entre la pelotita”.

Susana Bedmar: “Somos unas privilegiadas”

Susana Bedmar, la segunda capitana, incidió en el hecho de poder jugar mientras la mayoría de deportes están parados. “Somos unas privilegiadas por poder entrenar, ya no digo jugar partidos. En cuanto a puntos no estamos donde nos gustaría, pero el equipo tiene la misma ilusión, a pesar de los resultados”.