Un Aspil con ganas de competir

Actualizada 10/09/2020 a las 06:00

El ambiente que se respiraba este miércoles en las instalaciones del Grupo Apex era de ilusión. Y no era para menos. El Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, equipo al que patrocina, se presentaba y eso significaba que la vuelta a la competición está cada vez más cerca. Sin ir más lejos, a falta de la aprobación de la Federación Española de Fútbol, todo parece indicar que el 4 de octubre será el día marcado en rojo para que el balón vuelva a rodar oficialmente en los pabellones. Así que, dicho todo esto, no era de extrañar que la alegría se reflejara en las caras de jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores y directiva.

Y eso que, como indicó Alberto Ramírez, presidente del conjunto naranja, todavía se desconoce el calendario y cuándo se confirmará. Lo que sí que continúa en pie es que, por el momento, habrá público. “A día de hoy el aforo de una instalación cerrada es de 350 espectadores y Gobierno de Navarra y Sanidad han dado la opción de ampliarlo si se dispone de un protocolo más estricto”, expuso el presidente. Y, respecto a la campaña de abonos, aseguró que “pensaba que la gente no iba a responder tanto”.

Así que, con todo lo que ha pasado, no cabe duda de que los jugadores están contentos. “Tenemos inicio de competición y eso para nosotros es una alegría”, indicó el capitán del Aspil, David García, al tiempo que reconoció que quieren aspirar a lo máximo posible. Lo que sí dijo es que hay cierta incertidumbre, aunque “confiamos en la Federación y tenemos que ser pacientes porque estamos ante una pandemia”.

Como se recordará, los de ‘Pato’ se reforzaron con los fichajes de Adrián Pereira, Javi Sena, Dani Martín, Gabriel Vasques, Terry, Pablo Ibarra y Pedro, sin contar al joven portero tudelano Mario Ochoa, que está realizando la pretemporada con el primer equipo.

DISFRUTAR CON LA GENTE

Por su parte, el técnico naranja, José Lucas Mena ‘Pato’, precisó que desean que, después de los infortunios de la pasada temporada, las lesiones les respeten y puedan disfrutar con la gente porque “es importante”. En cualquier caso, sí que afirmó que lo primero que espera es “poder jugar” y se pronunció sobre la plantilla que se ha conformado.

“Estamos contentos. Samuel Pozos, nuestro director deportivo, ha hecho un trabajo espectacular”, afirmó, toda vez que continuó diciendo que se han reforzado “con gente con experiencia, que tiene ganas de crecer y que ha apostado por venir al Ribera cuando tenían otras opciones”. Por ello, se planteó el reto de “hacer algo bonito porque el club, los sponsors y la afición merecen una buena temporada”.

CONTINUIDAD DEL GRUPO APEX

Una vez analizado el aspecto deportivo, tomó la palabra el director general del Grupo Apex, Santiago Sala, de cara a hablar sobre la séptima campaña en la que ambas entidades irán de la mano. “Se ha formado un equipo competitivo y ojalá tengamos suerte para dar ese salto que nos permita hacer soñar a la afición. Sería redondo que la del 20 aniversario fuera una temporada potente”, insistió.

Y, en cuanto a la posibilidad de seguir patrocinando al Ribera, Sala apuntó que el acuerdo vence en junio de 2021 y que todavía no se han sentado a hablar. Eso sí, comentó que están “al servicio del club”. “Si tenemos que ser el principal sostén económico del club lo seguiremos siendo. No tenemos razones para pensar que no se pudiera seguir”, puntualizó.

Por otro lado, el club también aprovechó la ocasión para presentar la ropa que lucirán jugadores y cuerpo técnico esta temporada y que ha diseñado Joma. Como novedad, destaca que la camiseta de la segunda equipación, de color blanco, está hecha con material reciclado.