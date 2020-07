Vestuario y equipo, valores que llaman a los nuevos de Osasuna Magna

Actualizada 27/07/2020 a las 18:21

Los cuatro nuevos fichajes de Osasuna Magna, Linhares, Tony, Dani Zurdo y César, han valorado el ambiente del vestuario y al nuevo equipo que se está conformando, tras convivir los primeros días de pretemporada con sus compañeros.

A ellos se unirá próximamente el joven brasileño Fabinho, que permanece en su país a la espera de que se le conceda el visado de trabajo para poder viajar, ha informado el club en una nota.

En ella, Osasuna Magna traslada que el ala cierre brasileño Jhonatan Linhares se muestra “muy contento en estas primeras sesiones de entrenamiento. Mis compañeros me han recibido muy bien. He visto que tenemos un equipo muy joven, con muchas ganas de trabajar y darlo todo. Me está gustando mucho la ciudad, el clima y estoy ansioso por empezar a competir”.

Por su parte, Antonio Escribano Gómez, más conocido por “Tony”, opina que “la adaptación está siendo muy fácil. Estoy muy contento porque la gente es muy cercana, el vestuario es muy bueno y me han tratado como uno más desde el principio”.

El joven cierre madrileño ha sido un habitual en las convocatorias de la selección nacional en categorías inferiores y quiere mostrar que “sólo tengo palabras de agradecimiento para cada componente de la familia del Xota, desde el entrenador hasta el presidente, pasando por cada uno de mis compañeros y técnicos por este recibimiento".

"Los entrenamientos están siendo duros pero es lo normal en pretemporada. Estoy con muchas ganas y deseando que empiecen los partidos, que es lo que de verdad nos gusta”, ha señalado.

Daniel López López, apodado “Dani Zurdo” viajó la semana pasada a El Ejido con permiso de su nuevo club, para disputar los play off por el ascenso a la segunda división, lo cual consiguió.

El habilidoso ala jienense dice que “mi llegada a Osasuna Magna fue sobre ruedas, me han hecho sentir muy cómodo y los compañeros de piso son muy buena gente. Estoy ansioso por entrar en la dinámica del equipo y quiero agradecer de corazón a Imanol que me haya permitido jugar los play off de ascenso con El Ejido".

"Nos merecíamos ese ascenso y ello va a ser una motivación más a la hora de ir a entrenar. Espero que esta nueva temporada cumplamos nuestros objetivos, que nos respeten las lesiones y que vayamos todos a una", ha zanjado.

La cuarta cara nueva en los primeros entrenamientos es César Velasco, nominado entre los tres candidatos a jugador revelación en la pasada temporada que jugó en el Córdoba Futsal.

César opina que “después de tanto tiempo sin hacer lo que nos gusta, me encuentro con muchísimas ganas de afrontar este año y poder competir con mi nueva camiseta. Estoy muy contento de haber comenzado la pretemporada y seguro que mi adaptación al equipo será fácil con la ayuda de mis compañeros y entrenadores”.