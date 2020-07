Siete semanas para el inicio de la liga de fútbol sala

Actualizada 21/07/2020 a las 06:00

Osasuna Magna y Aspil-Jumpers Ribera Navarra comenzarán la temporada el sábado 5 de septiembre. La Federación Española de Fútbol dio a conocer ayer el calendario oficial de la Primera y Segunda División. Se ciñe a la propuesta inicial que presentó a los clubes. Estos se mostraron en desacuerdo y enviaron uno nuevo que no ha sido atendido en ninguno de los puntos.

Sin embargo, el calendario es oficial. De esta forma, Osasuna Magna comenzará la pretemporada mañana, miércoles, mientras que el Aspil lo hará el sábado 1 de agosto. Ayer se reunió, de manera telemática, el pleno del Comité Nacional de Fútbol Sala para aprobar por unanimidad las fechas de la próxima temporada.

La temporada comenzará para los 18 equipos, dos más que el curso anterior, el 5 de septiembre. Varias fechas aparecen en rojo en el calendario. Así del 8 al 11 de octubre, el Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida deberán disputar la Final Four de la Champions League que se celebrará en Barcelona. En diciembre, del 18 al 20, tendrá lugar la Final Four de la Copa del Rey de esta temporada la 2019-2020. Coincidirá con la Final Four de S.M. La Reina. Estos dos torneos no pudieron celebrarse cuando estaba previsto, debido a la crisis generada por el coronavirus.

Respecto a la Supercopa de España queda fijada para el 9 y 10 de enero. La Copa de España volverá a centrar todas las miradas del 25 al 28 de marzo. La última jornada de la competición regular de Primera División será la del fin de semana del 15 de mayo.

En cuanto a la final de la Copa del Rey 2020-2021 se ha optado por el 21, 22 y 23 de mayo. Para finalizar, entre el 3 y el 30 de junio se jugará el playoff por el título de Primera División.

Esta categoría contará con dos equipos más. Eso va a llevar a tener que disputar jornadas entre semana. De hecho, en el mes de septiembre, los equipos jugarán cinco partidos de liga. En octubre tendrán que hacer frente a seis partidos de liga.

La acumulación de encuentros entre semana viene propiciada también por los compromisos de la selección española. En la presente campaña, el calendario de liga se detendrá hasta en seis ocasiones para que el combinado dirigido por Fede Vidal dispute sus citas de cara a preparar el Mundial de Lituania que se celebrará del 12 de septiembre al 3 de octubre de 2021. La primera tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre. España disputará dos amistosos en Dinamarca.

La Segunda División comenzará el 19 de septiembre.

LA LNFS LAMENTA QUE LA RFEF NO HAYA ATENDIDO SUS PROPUESTAS



La Liga Nacional de Fútbol Sala lamenta que la Federación Española de Fútbol haya aprobado el calendario de Primera División para la temporada 2020/2021 sin atender ni a una sola propuesta que le ha hecho llegar. Además destacó que el calendario fue realizado de forma unilateral por el organismo federativo sin el consenso de la mayoría de los clubes, ni atender al diálogo. “Tal y como acordaron unánimemente en la pasada asamblea de la LNFS celebrada el 7 de julio, la amplia mayoría de los clubes de Primera División, 13 de 18, elaboraron y enviaron a la federación una propuesta de calendario para la temporada 2020/2021, tras mostrar su disconformidad por el borrador presentado por esta el pasado 6 de julio”, indicó la LNFS en una nota . Los clubes solicitaron retrasar el inicio de la competición al 26 de septiembre para favorecer la vuelta progresiva a la actividad, “a través de un período preparatorio adecuado tras el parón de las competiciones y el confinamiento por el covid-19, para evitar el riesgo de lesiones”.