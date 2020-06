01/06/2020

Los ocho equipos que van a disputar el playoff por el título de la Primera División de fútbol sala, siempre que se celebre, continúan en un mar de dudas. Entre ellos, se encuentra Osasuna Magna. Parece que dos importantes cuestiones como la sede y las fechas se van a determinar a lo largo de esta semana. El Martín Carpena de Málaga, donde tuvo lugar la última Copa de España, será el escenario de la lucha por el campeonato de liga, aunque la Federación Española de Fútbol no lo ha confirmado.

Mayor problema existe con las fechas. Las dos posibilidades que baraja la federación no convencen a los clubes. Las fechas que se han planteado son del 23 al 30 de junio o del 12 al 19 de julio. La primera opción resulta apurada por los plazos de tiempo. La mayoría de los equipos no pueden empezar a trabajar en grupo por lo que se les obligaría a hacer una preparación de apenas dos semanas y jugarse el título.

Las fechas de julio plantean serías dudas respecto a los jugadores que terminan contrato con sus equipos actuales y ya han fichado por otros conjuntos. La FIFA determinó, en una moratoria, que los jugadores deberán terminar la campaña con sus equipos actuales. Sin embargo, algunos, públicamente, han manifestado que a partir del 30 de junio no jugarán con sus presentes conjuntos. Otra opción planteada es la de disputar el playoff a finales de agosto, pero no convence a la federación.

LA FINAL A DOS PARTIDOS

Osasuna Magna contará con seis bajas para la próxima temporada. Se trata de Araça y Rafa Usín, que jugarán con el Levante; Dani Saldise y Eric Martel, que lo harán en el Movistar Inter; Álex Llamas y Mario Almagro. El club hablará con cada uno de ellos ya que las fechas de julio cobran cada vez más fuerza. El playoff se disputaría en formato Copa de España, cuartos de final, semifinales y final, a partido único. Ha habido equipos que se han postulado por una final a doble partido, pero no parece que se vaya a desarrollar de esa manera. Además, no hay sorteo. Los emparejamientos serían los habituales que se dan en un playoff: primero contra octavo (Movistar-Jaén Paraíso Interior), segundo contra séptimo (Barça-Levante), tercero contra sexto (Viña Albali Valdepeñas-Osasuna Magna), y cuarto contra quinto (ElPozo-Palma).

En cuanto al inicio de los entrenamientos, el técnico de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se encuentra a la espera de conocer las fechas de los playoff. La plantilla del equipo navarro continúa en ERTE, a la espera de tener más detalles sobre cómo y cuándo va a terminar la temporada para reanudar el trabajo.

Arregui “No tenemos respuestas a las numerosas preguntas que se plantean”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, asume ahora dos tareas: ver cómo va a terminar la presente campaña y preparar a su equipo, y confeccionar la plantilla de la próxima temporada. “Me parece increíble la desinformación que hay. Dieron posibles fechas de playoff pero en junio va a resultar imposible jugar. Dijeron en la última semana de junio, pero ¿cómo lo vamos a hacer si hay ciudades en la fase 1 como Madrid o Barcelona? Por otro lado, barajan también en julio, pero no dicen, por ejemplo, cuándo empezará la próxima campaña”, indicó. En estas fechas, Arregui se plantea la duda de qué sucederá con los jugadores que terminan contrato con sus actuales equipos. “¿Si se lesionan? ¿Qué sucede?”.

Además, señala hacia otra problemática. “¿Cuándo empezará la próxima temporada. Estamos obligados a hacer ahora una pretemporada, jugar el playoff, y en breve, casi sin descanso, iniciar otra pretemporada. Eso es una barbaridad. No dicen nada. Se ha dicho que se va a jugar. Se va con eso hasta el final pero no tenemos respuestas a las preguntas. En junio es imposible jugar. No dan las fechas. Además, un jugador que termina contrato el 30 de junio, ha firmado con otro conjunto y decide jugar el playoff. Si le pasa algo, ¿quién se va a hacer cargo? ¿El equipo que lo ha fichado? Ojalá que, si se juega, no pase nada, pero llevamos tres meses parados”, indicó.

El entrenador de Osasuna Magna se inclinó por jugar el playoff. “Se deciden los puestos de Europa. Es un playoff. Todos creo que queremos jugar. También se planteó jugar en agosto, con las plantillas nuevas, y la respuesta fue que se desvirtúa la competición. Pero ahora hay equipos que puede que jueguen sin muchos jugadores. Todo eso hay que hablarlo”, apuntó.

Arregui señaló que, a estas alturas del año, los equipos que han protagonizado una buena temporada se encuentran en un gran indefinición. “Encima de que hago una buena temporada me encuentro en esta situación, sin terminar la presente y sin poder preparar la próxima. Hemos vivido una situación social impresionante y el deporte es lo menos importante, pero hemos llegado a un punto en que hay que tomar decisiones. Es un despropósito. Se debe poner todo sobre la mesa y escuchar a los clubes”, puntualizó.

Claves

Entrenamientos Solo dos equipos han empezado a entrenar con normalidad. Se trata del Palma Futsal y ElPozo Murcia. El Barça lo hace de forma individual, y el Movistar Inter empezará hoy. Sin embargo, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas y Levante no tienen fecha de regreso. Osasuna Magna sigue con las sesiones individuales pero todavía no han pisado la pista.



El ‘playoff’ de junio La opción de junio contempla los cuartos de final los días 23 y 24 de junio, las semifinales, el 27 de junio, y la final, el 30 de junio.



El ‘playoff’ de julio Si finalmente se disputara en julio, los cuartos de final tendrán lugar el 12 y el 13 de julio; las semifinales, el 16 de julio, y la final el 19.



¿Y la próxima temporada? Otra de las incertidumbres que persiguen al fútbol sala es cuándo comenzará la próxima temporada. Conocer esta fecha resulta vital para los cuerpos técnicos. No se puede retrasar mucho más allá de octubre, al contar la Primera División con dos equipos más.