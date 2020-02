España se clasifica para el Mundial por goleada

Actualizada 04/02/2020 a las 23:19

La selección española certificó su clasificación para el Mundial de Lituania 2020, ganadora contra Serbia por 5-1 en el partido decisivo, al frente del grupo B de la ronda élite con un pleno incontestable y lanzada a la cima y a una victoria indispensable por el desborde de Sergio Lozano y los goles de Bebe (2), Adolfo (2) y Raúl Gómez.



Jamás ha faltado España a un Mundial. Ni tampoco lo hará ahora. La campeona de 2000 y 2004 y finalista en otras tres ocasiones ha estado presente en las ocho ediciones anteriores -sólo Brasil y Argentina igualan tal marca- y también competirá en la novena que se disputará en Lituania del 12 de septiembre al 14 de octubre de 2020. A Serbia le queda otra ocasión, en la repesca frente a Finlandia, a doble encuentro los 9 y 12 de abril próximos.



No hay mejor fórmula contra la presión que un inicio potente. A España no le valía el empate. Sólo la victoria le conducía directamente al torneo intercontinental de 2020 sin pasos intermedios ni estresantes como la repesca. Aunque enfrente estaba el anfitrión, Serbia, ganador también de sus dos compromisos previos, y un pabellón lleno para una 'final' indudable, la puesta en escena española fue rotunda.



En tres minutos ya vencía a su adversario, con el 1-0 de Bebe. No sólo eso, sino que conectó unos cuantos contragolpes para poner contra las cuerdas a su oponente. Uno lo perdonó Rafa Usín, al que el portero repelió una ocasión que generalmente es gol o gol; otro lo transformó Raúl Gómez para anotar el 2-0 con nada más seis minutos y medio jugados, en un córner a favor de Serbia que interceptó y dirigió Sergio Lozano hasta el otro área.



Un impulso formidable para España. Ante Francia, en la primera jornada, le costo muchísimo más tomar ventaja; contra Ucrania, en la segunda, lo logró rápido, pero luego se sostuvo con las paradas de Juanjo ante la ofensiva contraria y, sin embargo, contra Serbia, precisamente en el duelo más decisivo y comprometido de todos, tenía encarrilado el encuentro con una velocidad inesperada. Al descanso, 2-0.



Todos estuvo bajo control hasta avanzado el segundo tiempo. De pronto, unas cuantas faltas encadenadas y un penalti señalado por mano de Ortiz y transformado por Prsic (2-1, m. 27) agitó el encuentro y a España, ya con un solo gol de colchón, con la tensión sobre la pista y con cinco faltas acumuladas aún con un mundo por jugar: 13 minutos.



Sufrió un rato de inquietud, hasta que Sergio Lozano propuso una carrera imparable para sus adversarios, dejó atrás a dos oponentes y, cuando su tiro al poste parecía el frustrado desenlace, apareció Bebe para transformar el rechace en el 3-1, en la tranquilidad y en el billete directo hacia el Mundial 2020, completado con un 'doblete' en los tres minutos finales de Adolfo.

Ficha técnica:

5 - España: Juanjo, Ortiz, Lozano, Adri, Raúl Campos -cinco inicial-; José Ruiz, Bebe, Tolrà, Solano, Andresito, Adolfo, Rafa Usín y Raúl Gómez

1 - Serbia: Momcilovic, Petrov, Tomic, Prsic, Vesic -cinco inicial-; Aleksic, Matijevic, Ramic, Lazarevic, Simic, Stojkovic y Ristic.

Goles: 1-0, m. 3: Bebe. 2-0, m. 7: Raúl Gómez. 2-1, m. 27: Prsic, de penalti. 3-1, m. 34: Bebe. 4-1, m. 37: Adolfo. 5-1, m. 39: Adolfo.

Árbitros: Eduardo Fernandes Coelho, Miguel Castilho y Filipe Gonçalo Santos Duarte (Portugal). Amonestaron a los españoles Solano (m. 26) y Ortiz (m. 27), y al serbio Lazarevic (m. 39).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo B de la ronda élite de clasificación para el Mundial de Lituania 2020 disputado en el Palacio de los Deportes de la ciudad serbia de Nis.

