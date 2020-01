Navarra acoge el Campeonato de España de selecciones autonómicas de Fútbol Sala

Actualizada 14/01/2020 a las 14:47

Navarra acoge el Campeonato de España de Fútbol Sala por selecciones que arranca este miércoles y finaliza el domingo 19 de enero con la participación de 5 combinados en categoría sub-19 y 4 en categoría sub-16.



La presentación del campeonato ha corrido a cargo de Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol; Miguel Merino, director de la Federación Navarra de Fútbol; Ramón Vélez, responsable del fútbol sala masculino, y Teddy González, responsable de las selecciones territoriales.



Rafa del Amo se ha mostrado “feliz e ilusionado” de poder celebrar el campeonato en Navarra, haciendo un guiño de esta forma a un fútbol sala, que su opinión, “tanto y tanto nos hace falta y que debemos trabajar para seguir creciendo”.



La Rioja, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cantabria y Navarra participarán en categoría sub-19 enfrentándose una vez entre ellos, a diferencia de la categoría sub-16 en la que no participará Cantabria.



Miguel Merino ha comentado que el éxito organizativo “está garantizado” y ha destacado que la respuesta de los clubes encargados de ceder a sus jugadores para el torneo “ha sido buena” y como ejemplo ha citado a equipos de referencia como el Xota o el Ribera Navarra, sin olvidarse de la pluralidad de conjuntos que han facilitado jugadores.



Todos los encuentros se disputarán en el Pabellón Universitario de Navarra y en el Pabellón Municipal de Aranguren. El cuadro navarro disputará todos sus partidos en el Pabellón Universitario por cuestiones de “logística” y por su condición de anfitrión, según ha dicho Teddy González.



El seleccionador navarro sub-19, Jonathan Arellano, ha comentado ante los medios que tiene “confianza” en los jugadores convocados para el campeonato y ha asegurado que plantarán cara a cualquier selección y ha añadido que el rival a batir será el combinado madrileño.



Como dato a destacar, todos los partidos de la Selección Navarra de Fútbol Sala se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube de la selección. De esta forma la Federación busca dar mayor visibilidad a un deporte que va sumando adeptos temporada tras temporada.

CALENDARIO:



Pabellón Universitario de Navarra:

Miércoles 15 de enero: 12:30 (SUB 19): La Rioja-Cantabria.

Jueves 16 de enero: 10:30 (SUB 16): Navarra-Castilla y León. 12:30 (SUB 19): Navarra-La Rioja.

Viernes 17 de enero: 10:30 (SUB 16): Navarra-Madrid. 12:30 (SUB 19): Navarra-Cantabria.

Sábado 18 de enero: 10:30 (SUB 16): Navarra-La Rioja. 12:30 (SUB 19): Navarra-Castilla y León.

Domingo 19 de enero: 10:30 (SUB 19): Navarra-Madrid. 12:30 (SUB 19): Castilla y León-La Rioja.



Pabellón Municipal de Aranguren:

Miércoles 15 de enero: 12:30 (SUB 19): Madrid-Castilla y León.

Jueves 16 de enero: 10:30 (SUB 16): La Rioja-Madrid. 12:30 (SUB 19): Cantabria-Castilla y León.

Viernes 17 de enero: 10:30 (SUB 16): La Rioja-Castilla y León. 12:30 (SUB 19): Madrid-La Rioja.

Sábado 18 de enero: 10:30 (SUB 16): Castilla y León-Madrid. 12:30 (SUB 19): Cantabria-Madrid.

