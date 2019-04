Osasuna Magna recibe al Barça Lassa con el objetivo de recuperar el tercer puesto

Actualizada 06/04/2019 a las 08:39

Osasuna Magna recibe este sábado (18 horas) al líder de la Primera División: el Barcelona Lassa. Restan, con el de este sábado, tres partidos para que finalice la liga regular. Los dos rivales de esta tarde necesitan los puntos para perseguir objetivos diferentes. El equipo de Imanol Arregui necesita ganar para recuperar la tercera plaza, ahora, en manos del Movistar Inter. Por su parte, a los catalanes, con un partido más, les vienen bien si quieren seguir en la primera plaza.



El conjunto de Andreu Plaza disputó el martes el encuentro adelantado a la última jornada. Se impuso al Movistar Inter por 1-2. El partido se jugó esta semana ya que los dos conjuntos disputarán la Final Four de la UEFA Futsal Champions League del 26 al 28 de abril. Le aventaja en tres puntos a ElPozo Murcia, que cierra el domingo contra el Cartagena la jornada 28.



La victoria del Barça ante el Inter le puede venir bien a Osasuna Magna siempre que hoy logre imponerse a los culés. El equipo navarro es cuarto con 52 puntos, con dos menos que los madrilenos que tienen 54 en el tercer puesto. El Magna sigue persiguiendo el objetivo de poder tener la ventaja de pista en la primera eliminatoria de los playoff por el título.



Además, el equipo de Imanol Arregui quiere dejar atrás el mal partido que protagonizó el domingo en Tudela en el derbi navarro ante el Aspil Vidal, en el que cayó por 4-2. Quiere recuperar su mejor versión, la que le llevó a no perder ningún partido desde el 12 de diciembre hasta el pasado domingo.



El técnico navarro contará con todos los jugadores, aunque es duda Bynho que tiene molestias en el adductor de su pierna derecha. Por su parte, Andreu Plaza, entrenador del Barça, recupera a Sergio Lozano, que se perdió a última hora el partido contra Inter. En cambio, quedan fuera Adolfo, por lesión, Roger y Rivillos por decisión técnica, y también Juanjo a causa de un proceso gripal. Su sitio lo ha ocupado el joven portero del filial Àlex Lluch, que ha entrado por primera vez en una convocatoria oficial del primer equipo. El Barça Lassa y sus números llegan líderes.



JORNADA 28

Rival. Barcelona Lassa.

Día y hora. Hoy, 18 horas.

Lugar. Pabellón Anaitasuna.

Televisión. Teledeporte y Esport3.

Entradas. La taquilla del pabellón abrirá a las 16.30 horas. El precio de las entradas es de abonado adulto, 10 euros; abonado menor de edad, 5 euros; no abonado adulto, 20 euros; no abonado menor de edad, 15 euros; no abonado socio de Osasuna adulto, 15 euros; no abonado socio de Osasuna joven, 10 €.

