Osasuna Magna juega en Ferrol y Aspil-Vidal, en Murcia

Actualizada 19/10/2018 a las 18:12

Osasuna Magna y Aspil-Vidal Ribera Navarra, los dos equipos navarros de Primera División de fútbol sala, juegan sus partidos de la sexta jornada fuera de casa, los de Imanol Arregui en Ferrol y los de José Lucas Mena 'Pato' en Murcia.



El Xota dispone de toda la plantilla, a pesar de que Araça arrastra molestias musculares, aspecto importante ya que el equipo juega tres encuentros en ocho días.



El O Parrulo Ferrol será una buena piedra de toque para un Osasuna Magna que consiguió ganar en la última jornada ante el Palma Futsal.



La expedición navarra no vuelve a Pamplona después del partido de este sábado y permanecerá en tierras gallegas hasta el martes para disputar la segunda eliminatoria de Copa del Rey ante Pescados Rubén Burela.



El Aspil-Vidal visita este sábado a ElPozo Murcia con el objetivo de seguir arriba en la clasificación y con la única baja de Pedro, informó el club tudelano.



Para 'Pato' una de las claves será "ser listos en la elaboración para que no lleguen bien a los ajustes y abrir la pista para que estén incómodos".



"Además, no podemos perder ningún balón porque ElPozo tiene gente de calidad que finaliza muy bien", dijo el técnico alicantino, quien añadió que defensivamente deben "hacer un trabajo muy intenso, fuerte y ser valientes, compitiendo para intentar traer los tres puntos".

Selección DN+