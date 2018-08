El calor alargó el reto de Zarranz

05/08/2018 a las 06:00

“Ha sido increíble. Tanto la respuesta de los vecinos del pueblo apoyando en la salida y en la llegada como en compañeros corredores que no me han dejado solo en ninguna de las subidas. Ni siquiera en la que he empezado a las 4 de la madrugada”. Xabier Zarranz, campeón navarro de carreras de montaña, completó ayer su reto de subir y bajar en 5 ocasiones a la cumbre del Arangoiti, su “lugar de entrenamiento” habitual.



En total 100 kilómetros de carrera, y casi 10.000 metros de desnivel acumulado (5.000m positivos), que este vecino de Lumbier arrancó en la medianoche de ayer en el paraje de y que, aunque su objetivo inicial era bajar de las 12 horas, concluyó tras 12 horas y 45 minutos de esfuerzo. “Debido al calor -con más de 30 grados en la última subida y con unos 15 como mínima por la noche- hemos tenido que parar a beber más de lo previsto. Casi he tomado 3 litros en cada una de las subidas y bajadas, unos 15 litros en total. Y eso ha hecho que se nos fuera un poco el tiempo. Pero estoy muy contento”, aseguraba tras firmar este reto personal, preparación para el próximo Nacional de Ultra (Panticosa, 1 septiembre) y que homenaje para algunos allegados fallecidos recientemente.

Un baño en el río y una comida para medio centenar de personas sirvieron para celebrar lo hecho.



