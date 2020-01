San Silvestre de Funes: más de 7.000€ para la Asociación Síndrome de Down

Actualizada 01/01/2020 a las 22:12

Paco Sanz y Carmen Riaño fueron los ganadores de la San Silvestre de Funes, que contó con más de 600 participantes . La carrera tuvo, además, un finalidad solidaria, ya que recaudó 7.050 euros para la Asociación Síndrome de Down de Navarra.



CLASIFICACIONES

Absoluta masculina

1. Paco Sanz 16:04

2. Javier Romo 16:26

3. Hamila Calloed 16:27

Absoluta femenina

1. Carmen Riaño 17:30

2. Pili Cirauqui 19:02

3. Cristina Alfaro 19:37

Cadetes masculino

1. Sergio Olea

2. Hugo Díaz

3. Imanol Martínez

Cadetes femenino

1. Clara P y Sara C.

2. Aitana V y Clara L.

Infantil masculino

1. Luis Iriarte

2. Marco Riaño

3. Gorka García

Infantil femenino

No hubo

Alevin masculino

1. Adam Merzuia

2. César Pérez

3. Luis Melero

Alevin femenino

1. Habiba

2. Nahia Pérez

3. Paula Gómara

Selección DN+