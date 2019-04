Los corredores del Ardoi dominan la XXVI Carrera Popular Camino de Santiago

Actualizada 07/04/2019 a las 20:35

La urbanización Ardoi y el casco antiguo de Zizur fueron escenario de la XXVI Carrera Popular Camino de Santiago. Una prueba que, organizada por el Ardoi, reunió a más de medio millar de corredores -290 en las carreras absolutas de 10 y 5 kilómetros- en una mañana con amenaza de una lluvia que, al final, no apareció.

Clasificación

Absoluta masculina (10.000m)

1. Javier Nagore (Ardoi) 33:35

2. Álex Llavería (Cambrils) 35:06

3. Gerardo Clemente (Hiru Herri) 35:35

Absoluta femenina (10.000m)

1. Maitane Melero (Grupompleo) 39:43

2. Marta Muñoz (Ardoi) 40:25

3. Mapi Salinas 44:25

Absoluta masculina (5.000m)

1. Pablo Lassa (Ardoi) 16:59

2. Ayrton Azcue (Ardoi) 17:03

3. Pedro Ruiz (Grupompleo P. At.) 17:05

Absoluta femenina (5.000m)

1. Ane Bermejo (Ardoi) 20:59

2. Elisa González (Ardoi) 21:13

3. Ane Pascual (Ardoi) 21:23

Juvenil masculino (5.000m)

1. Txema Berrueta (Ardoi) 18:53

2. Pablo Lacasia (Grupompleo) 20:47

3. Carlos Gil (Ardoi) 20:50

Juvenil femenina (5.000m)

1. Isabel Berrueta (Ardoi) 26:47

2. Begoña Juaristi (Ardoi) 27:51

3. Mireia Colio (Ardoi) 29:29

Cadete masculino (1.600m)

1. Rubén Juániz (Ardoi) 7:19

2. Iban Irigoyen (Ardoi) 8:09

3. Juan Olascoaga (Ardoi) 8:22

Cadete femenino (1.600m)

1. Ariane Martínez (Hiru Herri) 7:35

Infantil masculino (1.340m)

1. Aiert Mendioroz 4:30

2. Xabier Arraiza (Hiru Herri) 4:44

3. David Andueza 4:57

Infantil femenino (1.340m)

1. Leyre Ezquerra (BKE Berriozar) 5:06

2. Laila Arizcuren (Pamplona At) 5:11

3. Sarah Colón (Ardoi) 5:15

Alevín masculino (1.000m)

1. Adrián Martínez (Hiru Herri)

2. Karim Goudji l (Ardoi)

3. Izan Añorga

Alevín femenino (1.000m)

1. Anne Kattalin Ahumada (GANA) 4:13

2. Matilda Ramírez 4:13

3. Ane Colón (Ardoi) 4:15

Benjamín masculino (800m)

1. Mario Moreno (Pamplona At) 3:05

2. Diego Moreno (Pamplona At) 3:08

3. Javier Ibáñez 3:09

Benjamín femenino (800m)

1. Daniela Martínez (GANA)

2. Izaro Yoldi

3. Sofía Arias

Prebenjamín masculino (400m)

1. Álvaro Gaztelu (AD San Juan) 1:16

2. Mario Juez Sarmiento 1:16

3. Aide Echávarri 1:20

Prebenjamín femenino (400m)

1. Claudia Gaztelu (AD San Juan) 1:24

2. Iris Nantes 1:32

3. Enara Gomez 1:33

